Причастность баталхаджинцев к теракту в Москве поставлена под сомнение

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Ингушский вирд баталхаджинцев стремится улучшить свой имидж под пристальным вниманием силовиков, и маловероятно, что его представители решились бы на участие в громком убийстве генерала Кириллова, указали аналитики.

Как писал "Кавказский узел", 16 января Басманный суд Москвы заключил под стражу уроженцев Ингушетии Батухана Точиева и Рамазана Падиева, обвиняемых в совершении теракта и незаконном хранении и изготовлении взрывчатых веществ. И Точиев, и Падиев не признали вину, защита обжаловала арест.

По версии силовиков, два уроженца Ингушетии являются членами боевого крыла (признано террористической организацией) вирда баталхаджинцев. Они предоставили съемную квартиру гражданину Узбекистана Ахмаду Курбанову, обвиняемому в убийстве генерал-лейтенанта Игоря Кириллова и его помощника.

Версию следствия о причастности баталхаджинцев к смерти генерала Кириллова прокомментировали "Кавказскому узлу" журналистка Изабелла Евлоева, ингушский общественный деятель, попросивший не публиковать его имя, и адвокат Евгений Смирнов, специализирующийся в делах по экстремизму и терроризму, но не участвующий в этом деле.

Баталхаджинцы привлекают повышенное внимание силовиков после убийства Ибрагима Эльджаркиева, указала Изабелла Евлоева.

Глава ингушского ЦПЭ Ибрагим Эльджаркиев был застрелен в Москве 2 ноября 2019 года вместе со своим братом. Основные факты об убийстве и выводы следствия собраны в краткой справке "Кавказского узла" "Главное об убийстве Ибрагима Эльджаркиева".

"Я не могу утверждать, виновны ли конкретные задержанные в том, что им вменяют. Разбираться в этом — задача следствия, хотя доверие к его объективности остается под большим вопросом. Однако очевидно, что после убийства Ибрагима Эльджаркиева баталхаджинцы стали новой преследуемой группой. Здесь сделаю акцент, что не всегда безосновательно: представители этого клана были замечены в громких преступлениях. Однако версия о причастности их и к теракту в "Крокус Сити Холле", и к убийству генерала Кириллова у меня вызывает сомнения. Допускаю, что молодые люди могли не знать, кому сдают жилье. Но утверждать, что они невиновны, конечно, не могу", - сказала она.

Батал-хаджи Белхороев – ингушский шейх, основатель одной из кадиритских ветвей (вирдов), последователь шейха Кунта-хаджи. Ядром вирда являются прямые потомки шейха, их ячейка отличается большой сплоченностью, говорится в справке "Кавказского узла" "Батал-хаджи и его последователи". В ноябре 2024 года стало известно о появлении баталхаджинцев в деле о теракте в подмосковном "Крокус сити холле": Хусейн Медов и Джабраил Аушев были арестованы по обвинению в незаконном обороте оружия и взрывчатки.

Их влияние резко сошло на нет

Баталхаджинцы уже давно утратили свое влияние и дееспособность, подчеркнула Евлоева. "Когда-то баталхаджинцы занимали влиятельные позиции в республике, однако после убийства начальника Центра "Э" Ибрагима Эльджаркиева их влияние резко сошло на нет. Сейчас их община находится в сложной ситуации, и мне трудно представить, что они могли бы действовать от имени всей группы, организуя подобные акции. Вместе с тем для участия в терактах не обязательно обладать широким влиянием или дееспособностью. Это не исключает того, что в прошлом среди баталхаджинцев были люди, совершавшие громкие преступления. Однако в данном случае, мне кажется маловероятным, что, находясь под давлением силовиков и не имея былого влияния, они причастны к произошедшему", - отметила журналистка.

12 декабря 2022 года стало известно, что баталхаджинцы в обмен на поддержку Рамзана Кадырова сформировали отряды для участия в военной операции на Украине. Баталхаджинский отряд быстрого реагирования (БОБР) вошел в состав спецназа "Ахмат" и уже принимает участие в военной операции, подтвердил глава Чечни. Формирование таких отрядов выгодно баталхаджинцам, которые привлекли пристальное внимание силовиков, отметили тогда аналитики.

Изабелла Евлоева также напомнила, что баталхаджинцы создали отряд БОБР для участия в боевых действиях на Украине на стороне российской армии, чтобы избежать преследований. "Их тренировали на базе Российского университета спецназа в Гудермесе. Первоначально предполагалось, что таким образом баталхаджинцы смогут "искупить свою вину", а заступничество Рамзана Кадырова поможет снизить давление на них. Однако, как мы видим, это не сильно изменило их положение. Хотя представители их общины утверждают, что количество обысков и подбросов оружия снизилось, продолжающиеся аресты говорят о том, что участие в [военной операции] не избавило их от репрессий", - сказала Евлоева.

В Ингушетии вызвали удивление новые сообщения о возможном участии баталхаджинцев "в противозаконных делах", подтвердил ингушский общественный деятель.

Они пытались встать на правильный путь, скажем так, чтобы не было больше преследований

"Они не активны, не имеют влияния. Даже пытались отмыться, создав группу для участия в СВО. Они пытались встать на правильный путь, скажем так, чтобы не было больше преследований. И в этой ситуации как-то нелогично то, что с одной стороны они хотят наладить контакты и встать на правильный путь, а с другой – участвуют в каких-то незаконных делах, понимая или не понимая, что сотрудничают с людьми, которые организовывают теракты", - сказал он.

По его мнению, не исключено, что следствие может найти связь между этими задержанными и баталхаджинцами, задержанными ранее по делу о причастности к теракту в "Крокусе". "Не исключаю, что в конечном итоге следствие может сказать, что подозреваемые в рамках этих двух дел как-то связаны друг с другом и получали методички из одного центра", - сказал он.

Начальник войск радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ) Игорь Кириллов и его помощник Илья Поликарпов были убиты утром 17 декабря 2024 года на юго-востоке Москвы. Взрывное устройство был заложено в самокат, который стоял рядом с подъездом. В убийстве обвиняется Ахмад Курбанов, он заключен под стражу до 17 февраля.

Эта статья исключает возможность заключения контракта

Преследование по уголовной статье о терроризме исключает возможность подписать контракт с Минобороны и оказаться на свободе, заметил адвокат Евгений Смирнов. "В законе говорится, что контракт о прохождении военной службы не может быть заключен с гражданами, имеющими судимость по статьям террористической направленности, государственной измены, шпионажа. Эта статья исключает возможность заключения контракта, запрет содержится в законе", - сказал он.

По его словам, контракт не могут подписать также граждане, находящиеся под следствием за публичные призывы к террористической или экстремистской деятельности, публичное оправдание терроризма или пропаганду терроризма. "То есть любая статья, связанная с терроризмом, исключает возможность подписать контракт с Минобороны и оказаться на свободе", - указал он.

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