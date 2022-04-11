Погибший на Украине снайпер похоронен в Азербайджане

11 апреля 2022, 07:51

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Азербайджанский снайпер Эльнур Гасанов, погибший в боях на Украине, похоронен в Геранбойском районе Азербайджана.

29-летний Эльнур Эльшан оглу Гасанов был убит 27 марта под Киевом, тело привезли в Азербайджан и передали семье. 10 апреля его похоронили в Геранбойском районе, сообщило в тот же день издание Ona.az.

Азербайджанец принимал участие в боях с первых дней проведения Россией спецоперации на Украине. Эльнур Гасанов погиб во время разведки в Ирпене, попав под минометный обстрел, сообщало ранее издание Report.

21 февраля Владимир Путин подписал указы о признании ЛНР и ДНР, а 22 февраля российский сенат разрешил ввести войска в Донбасс. Спецоперация российских войск на Украине началась утром 24 февраля.

В Азербайджане он был прописан в селе Джамилли Кяльбаджарского района и временно жил в селе Гарасулейманлы Геранбойского района.

Тело Эльнура Гасанова было доставлено в Азербайджан днем 10 апреля. Ранее в Украине прошла торжественная церемония прощания с погибшим, где прозвучал гимн Азербайджана на украинском языке. Эльнур Гасанов воевал в направлении Ирпеня в составе добровольческого батальона "Карпатская Сечь", был известен как "Алик", сообщило 10 апреля агентство АПА.

Погибший участвовал во Второй Карабахской войне в 2020 году, был женат, у него двое детей, сообщило 10 апреля 1news.az.

Ранее "Кавказский узел" писал, что 8 апреля бакинская мэрия не разрешила Азербайджанской партии демократии и благоденствия провести пикет перед посольством России с требованием прекращения спецоперации на Украине. Городские власти объяснили отказ ограничениями на проведение массовых мероприятий в условиях пандемии.

Материалы о влиянии событий на Украине на политическую и общественную жизнь регионов юга России и стран Южного Кавказа "Кавказский узел" размещает на специальной тематической странице "Эхо Украины на Кавказе".

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