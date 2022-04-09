Власти Баку отказались согласовать акцию в поддержку Украины

09 апреля 2022, 12:15

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Бакинская мэрия не разрешила Азербайджанской партии демократии и благоденствия провести пикет перед посольством России с требованием прекращения спецоперации на Украине. Городские власти объяснили отказ ограничениями на проведение массовых мероприятий в условиях пандемии.

Как сообщал "Кавказский узел", в Баку периодически проходят акции и митинги после начала спецоперации российских войск на Украине. Так, 24 февраля два активиста провели акцию протеста перед посольством России в Азербайджане, от властей Азербайджана они потребовали разорвать договор о союзничестве с Россией. 25 февраля акцию в поддержку Украины провела группа активистов молодежного движения "Демократия – 1918" (известного еще как "D18", – прим. "Кавказского узла"). 1 марта акцию протеста против спецоперации на Украине провели активисты Азербайджанской партии демократии и благоденствия. 30 марта власти Баку отказали оппозиционному Национальному совету демократических сил в просьбе провести митинг против спецоперации на Украине, сославшись на антиковидные ограничения.

21 февраля Владимир Путин подписал указы о признании ЛНР и ДНР, а 22 февраля российский сенат разрешил ввести войска в Донбасс. Спецоперация российских войск на Украине началась утром 24 февраля.

Азербайджанская партия демократии и благоденствия (АПДБ) решила провести пикет перед посольством России в Баку и направила соответствующее уведомление в мэрию. Активисты намеревались требовать на акции прекращения спецоперации на Украине и вывода российских миротворцев из Карабаха. Однако 8 апреля мэрия направила организаторам ответ с отказом в согласовании акции, рассказал корреспонденту "Кавказского узла" глава партии Губад Ибадоглу.

"Городская администрация сочла нецелесообразным проведение пикета по эпидемиологическим соображениям. Эти доводы властей несостоятельны, поскольку многие ограничения на проведение массовых мероприятий в связи с пандемией уже давно отменены. Как же так, в закрытых местах можно проводить свадьбы и поминки с участием 300 человек, а на открытом воздухе нельзя проводить пикет 50 протестующих? И вообще, о какой пандемии можно говорить, если суточный прирост больных коронавирусом составляет 20-30 человек...", – заявил Ибадоглу.

Он также указал на неправомерность отказа в согласовании акции. "По Конституции, мирные собрания проводятся только с уведомления властей, на это разрешение не требуется", – сказал глава АПДБ.

Вместе с тем, он отметил, что "проводить согласованный или несогласованный пикет решит на днях правление партии".

В исполнительной власти Баку отказ в согласовании акции объяснили антиковидными ограничениями. Представитель мэрии сказал корреспонденту "Кавказского узла", что власти Азербайджана проводят "значимые гуманитарные мероприятия" в поддержку жителей Украины.

12 марта Азербайджан направил на Украину вторую партию гуманитарной помощи – продукты и лекарства на 5,5 миллиона евро. Ранее, 26 февраля, из Баку в польский город Жешув был отправлен самолет с гуманитарной помощью для Украины в виде лекарств на 5 миллионов евро. Очередную партию гуманитарной помощи объемом 30 тонн исполнительная власть Баку отправила жителям Киева в ночь на 19 марта.

По данным на 8 апреля, за сутки в Азербайджане было выявлено 22 новых случая заражения коронавирусом, 48 человек выздоровели. Общее число случаев заражения с начала пандемии составило 792 188. Выздоровели 782 252 заболевших, скончались – 9 703, сообщили корреспонденту "Кавказского узла" в Объеденном управлении территориальными медицинскими подразделениями.

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Материалы о влиянии событий на Украине на политическую и общественную жизнь регионов юга России и стран Южного Кавказа "Кавказский узел" размещает на тематической странице "Эхо Украины на Кавказе".

* – 21 марта Тверской суд Москвы принял решение о запрете в России деятельности компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) в связи с экстремистской деятельностью.