Мэрия Баку не разрешила оппозиционерам провести акцию в поддержку Украины

30 марта 2022, 13:24

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Власти Баку отказали оппозиционному Национальному совету демократических сил в просьбе провести митинг против спецоперации на Украине, сославшись на антиковидные ограничения.

Как сообщал "Кавказский узел", после начала на Украине спецоперации российских войск в Баку периодически проходят акции и митинги. Так, 24 февраля два активиста провели акцию протеста перед посольством России в Азербайджане, от властей Азербайджана они потребовали разорвать договор о союзничестве с Россией. 25 февраля акцию в поддержку Украины провела группа активистов молодежного движения "Демократия – 1918" (известного еще как "D18" - прим. "Кавказского узла"). 1 марта акцию протеста против спецоперации на Украине провели активисты Азербайджанской партии демократии и благоденствия. 4 марта силовики не позволили провести акцию в Баку акцию против нарушения прав человека на Украине.

21 февраля Владимир Путин подписал указы о признании ЛНР и ДНР, а 22 февраля российский сенат разрешил ввести войска в Донбасс. Спецоперация российских войск на Украине началась утром 24 февраля.

25 марта активисты коалиции оппозиционных партий Национальный совет демократических сил (НСДС) Азербайджана подали в администрацию Баку уведомление о проведении 2 апреля митинга в поддержку Украины, сообщил член координационного центра НСДС Вахид Магеррамли.

"По всему миру проходят митинги в поддержку Украины. Мы также хотели собраться и выразить консолидированную позицию солидарности азербайджанского народа с украинцами. Мы хотели возвысить голос протеста против разрушения городов, гибели людей, потребовать прекращения всего этого. Поэтому мы обратились в городскую администрацию с просьбой согласовать наш митинг 2 апреля в Баку в одном из ниже указанных мест: стадион "Мэхсул" в Ясамальском районе, парк перед станцией метро "Нариманов" и площадь Украины. Но, сегодня получили отказ", – сказал Магеррамли корреспонденту "Кавказского узла".

По его словам, городские власти мотивировали отказ нецелесообразностью "массового скопления людей в условиях пандемии".

"Очевидно, что пандемия – это всего лишь предлог для отказа в согласовании митинга. Практически все ограничения сняты. В стране проводятся массовые спортивные и культурные мероприятия. Уже был массовый митинг перед посольством Украины. Просто власти не хотят создавать прецедент согласования митинга оппозиции. Они опасаются, что это активизирует протестные настроения. С 2019 года власти не согласовывают ни один митинг оппозиции. Они даже не решились санкционировать митинг по теме поддержки Украины, то есть вопросу, не имеющему отношения к внутриполитической ситуации в Азербайджане", – заявил Магеррамли.

После того, как власти Баку отказали в согласовании митинга, оппозиционеры решили его не проводить, поскольку это привело бы к столкновениям с силовиками. "Это нарушение конституционных прав граждан на свободу собраний. Мы оставляем за собой право обжаловать решения властей в суде, вплоть до обращения в конечном итоге в ЕСПЧ", – заявил активист.

Сотрудник аппарата исполнительной власти Баку подтвердил корреспонденту "Кавказского узла", что оппозиционерам было отказано в согласовании акции из-за действия в Азербайджане особого карантинного режима.

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