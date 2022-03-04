Полиция Баку помешала проведению акций у посольства России

04 марта 2022, 17:03

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Силовики не позволили сегодня правозащитной организации "Линия защиты" провести акцию у посольства России в связи с нарушениями прав человека на Украине. 3 марта полицейские помешали и проведению митинга в поддержку России.

Как писал "Кавказский узел", в Баку после начала спецоперации российских военных на Украине проходят акции протеста. 24 февраля два активиста провели акцию протеста перед посольством России в Азербайджане, от властей Азербайджана они потребовали разорвать договор союзничестве с Россией. 25 февраля акцию в поддержку Украины провела группа активистов молодежного движения "Демократия - 1918" (известного еще как "D18" - прим. "Кавказского узла"). 27 февраля в Баку массовая акция в поддержку Украины прошла перед посольством этой страны. 1 марта недалеко от здания посольства России акцию протеста против спецоперации на Украине провели активисты Азербайджанской партии демократии и благоденствия. Пять человек были задержаны полицией и впоследствии отпущены.

21 февраля Владимир Путин подписал указы о признании ЛНР и ДНР, а 22 февраля российский сенат разрешил ввести войска в Донбасс. Спецоперация началась утром 24 февраля. 28 февраля состоялся первый этап переговоров представителей Украины и России, стороны нашли точки соприкосновения, основной темой обсуждения стало прекращение огня. По итогам второго раунда переговоров России и Украины, который прошел 3 марта, стороны смогли договориться о мерах безопасности при эвакуации мирных жителей и поставке лекарств и продовольствия в города, заявили главы делегаций. Вместе с тем представитель украинской делегации Михаил Подоляк отметил, что Украина на переговорах не получила результатов, на которые рассчитывала. В чем суть конфликта, что ему предшествовало, и как он развивается, можно прочитать в справке "Кавказского узла" "Бои на Украине – 2022".

Сегодня "Линия защиты" намеревалась провести у посольства России акцию протеста в связи с нарушением прав человека на территории Украины, однако полиция преградила дорогу демонстрантам, объяснив это требованиями безопасности , сообщил корреспондент "Кавказского узла".

Представители организации зачитали на подходе к посольству заявление на русском и азербайджанском языках. Как отметил зампредседателя организации Зафар Ахмедов, на Украине нарушаются права украинских военнопленных и гражданского населения, невозможна нормальная работа журналистов, разрушаются жилые дома и социальные здания, коммунальная система, школы, детсады, больницы. Председатель организации Руфат Сафаров призвал ООН и международные организации вмешаться в ситуацию. Активисты организации отдали заявление сотрудникам полиции, которые пообещали передать его в посольство.

3 марта полиция не позволила провести в Баку и митинг в поддержку России. Сотрудники полиции за полчаса до начала анонсированной в соцсетях акции запретили прохожим приближаться к зданию посольства. Пришедшая на акцию Матанят Алиева отметила, что Россия сделала много хорошего для Азербайджана. "Нам полиция не позволила митинговать у посольства, наверное, потому, что [власти] решили запретить нашу акцию", - сказала она корреспонденту "Кавказского узла".

"Кавказский узел" таже писал, что после начала боевых действий российских войск на Украине граждане Азербайджана, живущие там, начали покидать страну. К вечеру 28 февраля 1627 граждан Азербайджана покинули Украину, из них в Молдавию выехали 950, в Польшу – 447, в Венгрию – 17, в Румынию – 200 и Словакию – 13, сообщил МИД страны. Утром 28 февраля из Румынии на родину прилетела первая группа граждан Азербайджана, покинувших Украину. 3 марта чартерный рейс азербайджанской авиакомпании AZAL доставил в Баку из румынского города Яссы 201 гражданина Азербайджана, эвакуированного с Украины после начала спецоперации. Волонтеры в Азербайджане ежедневно отправляют на Украину несколько фур гуманитарной помощи.

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Новости о влиянии событий на Украине на политическую и общественную жизнь регионов юга России и стран Южного Кавказа "Кавказский узел" публикует на тематической странице "Эхо Украины на Кавказе".