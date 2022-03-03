Россия и Украина договорились о создании гуманитарных коридоров для эвакуации мирных жителей

03 марта 2022, 21:31

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По итогам второго раунда переговоров России и Украины стороны смогли договориться о мерах безопасности при эвакуации мирных жителей и поставке лекарств и продовольствия в города, заявили главы делегаций. Вместе с тем представитель украинской делегации Михаил Подоляк отметил, что Украина на переговорах не получила результатов, на которые рассчитывала.

Как писал "Кавказский узел", 25 февраля президент Украины Владимир Зеленский предложил Владимиру Путину провести переговоры, чтобы избежать гибели людей. 27 февраля он отказался провести переговоры на территории Белоруссии, предложив в качестве альтернативы Варшаву, Будапешт, Стамбул или Баку, однако первый раунд переговоров прошел в Белоруссии, недалеко от границы с Украиной. На переговорах делегации России и Украины нашли точки соприкосновения и договорились продолжить их обсуждение в ходе второго раунда, который состоится в ближайшие дни, рассказал тогда глава российской делегации Владимир Мединский. Основной темой обсуждения стало прекращение огня, переговоры продолжатся после консультаций с руководством стран, отметил член украинской делегации Михаил Подоляк.

Сегодня в Белоруссии состоялся второй раунд переговоров России и Украины. На переговорах обсуждались три вопроса - военный, гуманитарный и вопрос будущего политического урегулирования, сообщил глава делегации России советник президента Владимир Мединский. "Позиции абсолютно ясные, они записаны по пунктам, по части из них сегодня достигли взаимопонимания. Но главный вопрос, который решили сегодня - это вопрос спасения люде, гражданских лиц, которые оказались в зоне военных столкновений. Поэтому стороны, представители Минобороны России и Украины, договорились о формате режима поддержания гуманитарных коридоров для выхода гражданского населения, возможного временного прекращения боевых действий в секторе гуманитарного коридора на период выхода гражданского населения. Я считаю, что это существенный прогресс", - следует из видео, опубликованного на сайте "Коммерсанта".

"Стороны достигли понимания о совместном обеспечении гуманитарных коридоров для эвакуации мирного населения, а также для доставки медикаментов и продуктов питания в места наиболее ожесточенных боев с возможностью временного прекращения огня в местах, где она проводится на время проведения эвакуации. С этой целью будут организованы специальные каналы связи и взаимодействия и будут организованы соответствующие логистические процедур", - зачитал официальное коммюнике член украинской делегации, советник офиса президента Украины Михаил Подоляк.

Вместе с тем он отметил, что украинская делегация не получила результатов, на которые рассчитывала, и продолжит диалог в третьем раунде переговоров, который состоится в самое ближайшее время, следует из видео, опубликованного на сайте ТАСС.

"Кавказский узел" также писал, что сегодня Минобороны России отчиталось об эвакуации 588 иностранных граждан, а также заявило о готовности к созданию гуманитарных коридоров для вывоза людей из крупных городов в безопасные места. Обстановку в Мариуполе оборонное ведомство охарактеризовало как катастрофическую, а в Киеве, Харькове и Сумах - как крайне сложную.

21 февраля Владимир Путин подписал указы о признании ЛНР и ДНР, а 22 февраля российский сенат разрешил ввести войска в Донбасс. Военная операция началась утром 24 февраля. В чем суть военного конфликта, что ему предшествовало, и как он развивается, можно прочитать в справке "Кавказского узла" "Бои на Украине – 2022".

Материалы о влиянии событий на Украине на политическую и общественную жизнь регионов юга России и стран Южного Кавказа "Кавказский узел" публикует на тематической странице "Эхо Украины на Кавказе".