Минобороны России заявило о гуманитарной катастрофе в украинских городах

03 марта 2022, 20:45

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Обстановка в Мариуполе стала катастрофической, в Киеве, Харькове и Сумах приближается к катастрофической в связи с препятствиями в эвакуации иностранных граждан и мирных жителей Украины. Минобороны России готово создать гуманитарные коридоры для вывоза людей из крупных городов в безопасные места, однако пока тысячи людей остаются в опасности, заявило сегодня российское оборонное ведомство.

Как писал "Кавказский узел", 2 марта Минобороны России отчиталось о том, что российские военные установили контроль над Херсоном. С начала военной спецоперации на Украине погибли 498 российских военнослужащих, 1597 получили ранения, сообщило ведомство. Генассамблея ООН в тот же день потребовала, чтобы "Российская Федерация немедленно, полностью и безоговорочно вывела все свои вооруженные силы с территории Украины в ее международно признанных границах". По меньшей мере 227 мирных жителей Украины убиты и 525 ранены за время военной операции российских войск на Украине, сообщил Верховный комиссар ООН. Украинские спасатели озвучили сведения о 2000 убитых мирных жителях. Российские военнослужащие стреляют только по военным объектам, но жертвы среди населения неизбежны, заявил глава МИД России.

21 февраля 2022 года Владимир Путин подписал указы о признании ЛНР и ДНР, и на следующий день Совет Федерации одобрил ввод войск в Донбасс. 24 февраля началась военная операция российских войск на Украине. В чем суть этого военного конфликта, что ему предшествовало и как он развивается, можно прочитать в справке "Кавказского узла" "Бои на Украине – 2022".

Обстановку в Мариуполе можно охарактеризовать как гуманитарную катастрофу, заявил сегодня начальник Национального центра управления обороной Российской Федерации генерал-полковник Михаил Мизинцев. По его словам, ситуация в Киеве, Харькове, Сумах и ряде других городов приближается к катастрофической.

Он отметил, что проблемы связаны с "воспрещением" украинской стороной эвакуации мирного населения, в том числе иностранных граждан. Так, в Харькове находятся 3189 граждан Индии, до 2700 — Вьетнама, 202 гражданина Китая, в Сумах - 576 граждан Индии, 101 гражданин Ганы и 121 — Китая, в Чернигове - девять граждан Индонезии. Также в Министерство обороны Российской Федерации обратились представители Великобритании с просьбой об эвакуации семи граждан из Киева и троих из Мариуполя, отметил Мизинцев. По его словам, в Харькове была обстреляна группа граждан Китая при попытке самостоятельно выти на территорию России, два человека получили серьезные ранения, говорится в сообщении на сайте Минобороны.

В Киеве, Харькове, Сумах, Одессе и Мариуполе, а также еще не менее, чем в двух десятках крупных населенных пунктов "заблокированы "десятки тысяч граждан Украины", их "не выпускают в безопасные места". В связи с этим Россия готова создать гуманитарные коридоры для эвакуации беженцев, отметил Мизинцев. "В Белгородской области на пунктах пропуска Нехотеевка и Суджа в готовности к выезду в Харьков и Сумы для спасения индийских студентов и граждан других иностранных государств находятся 130 комфортабельных автобусов. На пунктах пропуска оборудованы места для временного размещения, отдыха и горячего питания, развернуты мобильные медицинские пункты, создан запас лекарственных препаратов. Эвакуируемые в дальнейшем будут перевезены в Белгород с последующей доставкой на родину воздушным транспортом, в том числе самолетами военно-транспортной авиации", - отметил представитель Минобороны.

По его словам, благодаря обеспечению Вооруженными силами России гуманитарных коридоров и введению "режимов тишины" удалось вывести из опасных районов 588 иностранных граждан, в том числе 28 февраля из Киева выехали граждане Франции, Бельгии, Италии, Польши (всего 151 человек), а также Швейцарии, Грузии, Голландии, США (всего 13 человек). 1 марта 146 членов миссии ОБСЕ были эвакуированы в Ростов-на-Дону, 2 марта были вывезены 180 сотрудников миссии ООН из Киева, 47 сотрудников посольства Греции из Мариуполя и 51 сотрудник миссии ОБСЕ из Харькова.

Официальный представитель Минобороны генерал-майор Игорь Конашенков сообщил сегодня о продвижении военных Луганской и Донецкой народных республик и российской армии.

"Группировка войск Луганской народной республики при огневой поддержке российских вооруженных сил продолжила наступательные действия и взяла под контроль дорожное направление Яровая – Красный Лиман – Приволье. Подразделения Вооруженных сил Донецкой народной республики провели успешные наступательные действия, продвинулись на восемь километров и взяли под контроль населенные пункты Новокрасновка и Красновка", - сказал Конашенков.

Вооруженные силы Российской Федерации продолжили наступление, действуя смежным флангом с подразделениями ДНР, и взяли под контроль населенные пункты Благовещенка, Синяя Гора, Петровское, Шевченковское, Сладкая Балка, Ильченково, Очереватая и Новопрокоповка, отметил он.

Конашенков добавил, что российскому оборонному ведомству известно о планах Украины привлечь к боям иностранных граждан. "Хочу официально подчеркнуть – все направляемые Западом наемники (...) не имеют права на статус военнопленного", - заявил он.

Минобороны Украины отчиталось сегодня об удержании основных рубежей обороны, в частности обороны Чернигова и Киева, часть сил брошена на то, чтобы не допустить прорыва российской армии с территорий около Херсона и Николаева, говорится в сегодняшнем сообщении на странице ведомства в Facebook.

Материалы о влиянии событий на Украине на политическую и общественную жизнь регионов юга России и стран Южного Кавказа "Кавказский узел" публикует на тематической странице "Эхо Украины на Кавказе".