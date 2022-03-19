Бакинская мэрия направила в Киев 30 тонн гуманитарной помощи

19 марта 2022, 14:09

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В гуманитарный груз, отправленный жителям Киева из столицы Азербайджана, вошли продукты питания и предметы первой необходимости, сообщили власти Баку.

Как писал "Кавказский узел", 12 марта Азербайджан направил на Украину вторую партию гуманитарной помощи - продукты и лекарства на 5,5 миллиона евро. Ранее, 26 февраля, из Баку в польский город Жешув был отправлен самолет с гуманитарной помощью для Украины в виде лекарств на 5 миллионов евро.

Очередную партию гуманитарной помощи объемом 30 тонн исполнительная власть Баку отправила жителям Киева в ночь на 19 марта. Помощь была собрана администрациями районов города и местными жителями. В гумпомощь в основном включены продукты питания, а также предметы первой необходимости, сообщили корреспонденту "Кавказского узла" в пресс-службе исполнительной власти Баку.

Гуманитарный груз авиационным транспортом будет доставлен в Польшу и оттуда далее в Киев, уточнили в пресс-службе.

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Материалы о влиянии событий на Украине на политическую и общественную жизнь регионов юга России и стран Южного Кавказа "Кавказский узел" собрал на тематической странице "Эхо Украины на Кавказе".