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16:00, 8 августа 2026

Махачкалинские водители посетовали на цены на АЗС

Махачкалинская заправка. Фото корреспондента "Кавказского узла".

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Цены на заправках все еще остаются высокими, но очередей и лимитов нет, рассказали махачкалинские водители. В Махачкале работает лишь малая часть существующих заправок, с августа начнутся проверки и инвентаризация закрытых автозаправочных станций для их последующего запуска, проинформировал Союз предпринимателей Дагестана.

Как писал "Кавказский узел", в правительстве Дагестана отметили, что в настоящее время ситуация стабилизировалась, поставки топлива на АЗС осуществляются в штатном режиме, дефицита нет. Но цены на топливо с мая выросли с 70 до 115 рублей за литр (АИ-92) и с 75 до 120 рублей за литр (АИ-95). Стоимость сжиженного углеводородного газа увеличилась примерно на 76%. Власти обвинили антимонопольную службу в недостаточно активной работе по снижению цен на частных АЗС и заявили о переговорах с вертикально интегрированными нефтяными компаниями. Местные жители  потребовали отставки чиновников, не справляющихся с регулированием топливного рынка, и предложили для усиления конкуренции допустить в Дагестан сетевые АЗС.

Цены на топливо в Дагестане выше, чем в соседних регионах, поскольку владельцы частных заправок пытаются нажиться на топливном кризисе, заявила часть жителей республики, комментируя в соцсети ситуацию с горючим. Другие комментаторы указали, что проблему усугубляют оптовики, повысившие цены на бензин и дизтопливо. Многие владельцы частных АЗС на фоне кризиса сделали большие закупки, и цены на топливо станут ниже после продажи запасов, заявило Дагтопливо.

Водитель сервиса такси Артур рассказал корреспонденту "Кавказского узла", что тарифы после подорожания топлива компания не подняла.

"Но ездить стало менее выгодно, так как затраты больше, и прибыль водителю остается намного меньше", - рассказал таксист.

Цены на топливо в последнее время несколько снизились на ряде АЗС, на некоторых заправках остались такими же, как в конце июля, рассказали корреспонденту "Кавказского узла" махачкалинцы.

"Заправлялся пару дней назад, АИ-95 стоил 130 рублей, АИ-92 - 125 рублей. Ограничений на продажу в одни руки на данной АЗС не было", - рассказал Кади.

"7 августа нашел АЗС, где АИ-95 стоил 100 рублей, на остальных был 115-130. Газ стоил 40 рублей. Продаж топлива в определенные часы и лимита на отпуск не было", - говорит Мурад.

"Федеральных АЗС в Дагестане нет, кроме нескольких заправок "Татнефти". Поэтому нет никакой конкуренции, местные предприниматели могут по сговору держать цену на высоком уровне. Вчера заправил 95-й бензин по 125 рублей, это очень дорого", - рассказал Расул.

Автор телеграм-канала "Спросите у Расула" отметил, что в последнее время правительство Дагестана активно использует неосведомленность граждан, чтобы сделать антимонопольную службу "крайней" в вопросе роста цен на топливо.

"Однако реальность выглядит иначе. Отсутствие рычагов: УФАС по закону не имеет права приказывать частным АЗС снижать или повышать цены. Специфика рынка: каждая заправка в Дагестане - это отдельное юрлицо. Заставить сотни независимых владельцев держать одну цену невозможно без жесткого госрегулирования, которого в РФ нет. Главный виновник топливного кризиса - Минэнерго Дагестана, которое полностью провалило профильную работу, но пытается спрятаться за спину УФАС", - сказано в публикации.

В Махачкале с августа начнутся проверки и инвентаризация закрытых автозаправочных станций для их последующего запуска, такая договоренность достигнута, говорится в публикации в телеграм-канале Союза предпринимателей Дагестана. Здесь же указано, что по данным ассоциации "Дагтопливо", в Махачкале зарегистрированы 112 АЗС, однако в настоящее время функционируют, по разным оценкам, лишь 10–15 заправок.

"Деятельность ряда АЗС и АГЗС была приостановлена надзорными органами из-за нарушения пожарной и промышленной безопасности, а также не соблюдения минимальных расстояний до жилой застройки и границ санитарно-защитных зон. В настоящее время владельцы объектов устраняют замечания. Стороны договорились начать поэтапное совместное обследование заправок, начиная с наименее проблемных объектов, имеющих незначительное количество нарушений", - сообщает Союз предпринимателей.

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Автор: Олег Ионов

источник: корреспондент "Кавказского узла"

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