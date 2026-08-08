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07:50, 8 августа 2026

Пользователи соцсети потребовали увольнений в УФАС за высокие цены на бензин в Дагестане

Заправка. Иллюстрация создана "Кавказским узлом" при помощи ИИ в программе Copilot

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Дагестанское УФАС слабо работает над снижением цен на топливо и не должно ссылаться на невозможность повлиять на ситуацию, заявил премьер республики Магомед Рамазанов. Местные жители, комментируя слова Рамазанова в соцсети, потребовали отставки чиновников, не справляющихся с регулированием топливного рынка, и предложили для усиления конкуренции допустить в Дагестан сетевые АЗС.

Как информировал "Кавказский узел", 6 августа власти Дагестана начали переговоры с крупными нефтяными компаниями об их работе в республике. Несмотря на снижение закупочных цен и отсутствие дефицита, бензин на дагестанских АЗС не подешевел, заявил в тот же день глава правительства Дагестана Магомед Рамазанов.

Закупочная стоимость топлива снижается, однако владельцы местных заправок сохраняют высокие розничные цены, указал Магомед Рамазанов.

"Говорить о своем бессилии здесь нельзя. Если имеющихся полномочий не хватает – выходите с инициативами, привлекайте правительство, обсуждайте дополнительные инструменты. Но просто заявлять о неспособности повлиять на ситуацию – так дело не пойдет", – заявил Рамазанов, слова которого 6 августа привели "Махачкалинские известия".

Критика Рамазанова в адрес УФАС была опубликована в Instagram*-паблике makhachkala_. На 07.40 мск 8 августа этот пост в паблике, на который подписано около 248 тысяч пользователей, набрал 952 отметки "Нравится" и 313 комментариев.

Часть пользователей потребовала уволить сотрудников дагестанского УФАС, если ведомство не способно повлиять на стоимость топлива.

"Если ФАС и вы не можете регулировать цены на топливо, товары, услуги и так далее, зачем вы нам нужны? Зачем мы платим налоги для вашего содержания? Увольняйтесь!" – написал rustammagomedovich_1961.

"Освободите кресло, пускай на ваше место сядет человек, который сможет решить вопрос", – призвал stranik3588.

Пользователь mestnyi_sv сравнил чиновников, не справляющихся со своими обязанностями, с плохо играющими футболистами, которых тренер заменяет во время матча.

Если полномочий УФАС недостаточно, ведомство может направлять материалы в управление экономической безопасности МВД, Налоговую службу и другие органы, указал agasiev_jurist. Отсутствие таких действий пользователь назвал бездействием.

Другие участники обсуждения сравнили стоимость топлива в Дагестане с ценами в остальных регионах России.

"От Элисты до Москвы бензин АИ-92 на сетевых заправках продается по 64–65 рублей за литр, тогда как на частных АЗС его стоимость достигает 110 рублей", – написал maghazarov.

"В Салехарде АИ-92 стоит 65 рублей, АИ-95 – 71 рубль", – указал ru.slan3060.

"Цены на бензин в Махачкале примерно вдвое выше, чем в Москве", – отметил gusarevmikhail.

"На разных заправках Махачкалы АИ-95 продается по цене от 110 до 135 рублей за литр", – сообщила ekaterina_999_________. По ее словам, на некоторых АЗС принимают только наличные и не выдают чеки.

Ряд комментаторов предложил привлечь в Дагестан крупные сети АЗС, чтобы усилить конкуренцию на топливном рынке.

"Сетевые заправки для конкуренции нужны", – написал abdulla192118.

Пользователь shamvvill предложил открыть государственные заправки, а _amirov_r_r – допустить в республику АЗС "Лукойла", "Газпрома" и "Татнефти".

"Владельцы местных заправок пользуются отсутствием конкуренции и удерживают высокие цены", – считает rain_0009.

Некоторые другие пользователи также допустили наличие договоренности между владельцами АЗС, однако доказательств этого не привели.

"Кавказский узел" также писал, что 2 августа жители Дагестана объяснили высокую стоимость бензина стремлением владельцев частных АЗС заработать на топливном кризисе. Пользователи соцсети пожаловались также на низкое качество горючего и отсутствие действенных мер со стороны властей и контролирующих органов. Другие пользователи указали, что цены могли вырасти из-за действий оптовых поставщиков.

В конце июля дагестанские водители потребовали от властей и антимонопольной службы остановить рост цен и проверить владельцев АЗС на возможный сговор. Жители республики указали, что бензин в Дагестане стоит значительно дороже, чем в соседних регионах. Высокая стоимость топлива вынудила автомобилистов сокращать поездки и увеличила расходы семейных бюджетов.

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