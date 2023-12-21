Аветик Чалабян признан виновным в подкупе участников акции протеста

21 декабря 2023, 21:21

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Суд в Ереване запретил Аветику Чалабяну участвовать и организовывать акции протеста в течение 2,5 лет, а также покидать место проживания без разрешения надзорного органа. Защита назвала дело политическим, заявив, что обжалует вердикт суда в апелляционной инстанции.

Как писал "Кавказский узел", 14 мая 2022 года Аветик Чалабян был арестован на два месяца по делу о попытке подкупа председателя студсовета Аграрного университета в Ереване с целью мобилизовать студентов на протестные акции. Дело Чалабяна сфабриковано, власти хотят таким образом запугать участников протестов, заявил правозащитник Аветик Ишханян. Надзорный прокурор отказался утверждать обвинительное заключение по делу Чалабяна и вернул материалы дела следствию. 27 июля 2022 года Чалабяна освободили из заключения, поскольку срок его содержания под стражей истек и не был продлен.

Ереванский суд вынес вердикт по делу Аветика Чалабяна, ограничив его в свободе на срок в один год, 11 месяцев и 5 дней, передает корреспондент "Кавказского узла".

Суд признал Аветика Чалабяна – одного из координаторов инициативы HayaVote ("АйаКве") по криминализации признания Нагорного Карабаха частью другого государства – виновным в подкупе для участия в протестных акциях оппозиции. Суд запретил в течение 2,5 лет участвовать и организовывать массовые собрания и публичные мероприятия. Кроме того, Чалабян не вправе покидать место проживания без разрешения надзорного органа.

Эмму Саркисян, которая также проходила по делу, суд признал виновной и приговорил к штрафу в размере 3 миллиона 670 тысяч драмов (около 9 047 долларов США).

Адвокат Аветика Чалабяна Артур Арутюнян заявил, что защита подаст апелляционную жалобу на решение суда. "Это полностью политическое дело, цель которого удержать моего подзащитного от политических процессов", - заявил он в комментарии журналистам.

Гражданская инициатива HayaVote ("АйаКве") также назвала дело Чалабяна политическим. "Правящий режим стремится изолировать Аветика Чалабяна от общественной жизни и политических процессов. Никол Пашинян опасается консолидации политических сил. Этим он [премьер] выполняет требование своего партнера Ильхама Алиева по устранению национальных сил и давлению на политических конкурентов", - сказано в заявлении "АйаКве", опубликованном на странице движения в Facebook*.

12 июня инициативная группа HayaVote предложила ввести уголовную ответственность за признание Нагорного Карабаха частью другого государства и отрицание геноцида армян. Активисты обратились в Центризбирком с предложением начать сбор подписей для внесения изменений в Уголовный кодекс. К 4 августа более 54 тысяч граждан Армении поддержали идею ввести уголовное наказание за признание Нагорного Карабаха частью другого государства.

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