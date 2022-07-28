Аветик Чалабян вышел на свободу

28 июля 2022, 07:59

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Армянский оппозиционер Аветик Чалабян освобожден из заключения, поскольку срок его содержания под стражей истек и не был продлен, сообщил адвокат.

Как писал "Кавказский узел", 14 мая Аветик Чалабян был арестован на два месяца по делу о попытке подкупа председателя студсовета Аграрного университета в Ереване с целью мобилизовать студентов на протестные акции. Дело Чалабяна сфабриковано, власти хотят таким образом запугать участников протестов, заявил правозащитник Аветик Ишханян. Надзорный прокурор отказался утверждать обвинительное заключение по делу Чалабяна и вернул материалы дела следствию. Тем не менее, 10 июля суд в Ереване на две недели продлил арест оппозиционера.

Срок содержания Аветика Чалабяна под стражей истек, после чего он вышел на свободу, сообщил вечером 27 июля корреспонденту «Кавказского узла» его адвокат Вараздат Арутюнян.

Вечером 27 июля в 21.00 истек срок содержания Чалабяна под стражей, а нового судебного акта, который продлил бы срок ареста, нет, пояснил защитник.

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