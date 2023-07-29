Активисты в Армении собрали более 54 тысяч подписей в защиту Нагорного Карабаха

29 июля 2023, 13:50

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Более 54 тысяч граждан Армении поддержали идею ввести уголовное наказание за признание Нагорного Карабаха частью другого государства, сообщили сегодня организаторы сбора подписей.

Как писал "Кавказский узел", за пять дней активисты собрали 14796 подписей граждан Армении под требованием ввести уголовное наказание за признание Нагорного Карабаха частью другого государства и отрицание геноцида армян. Власти препятствуют информированию о сборе подписей, заявили 8 июля представители инициативной группы HayaVote.

22 мая премьер-министр Никол Пашинян заявил о готовности Еревана признать Нагорный Карабах частью территории Азербайджана. Депутаты карабахского парламента назвали неприемлемым это заявление. 12 июня инициативная группа HayaVote предложила ввести уголовную ответственность за признание Нагорного Карабаха частью другого государства и отрицание геноцида армян. Активисты обратились в Центризбирком с предложением начать сбор подписей для внесения изменений в Уголовный кодекс. ЦИК разрешила проводить сбор подписей до 19 августа.

Активисты инициативы HayaVote собрали около 54800 голосов против признания Нагорного Карабаха частью другой страны, заявил сегодня на пресс-конфренции координатор инициативы Аветик Чалабян. Из 54780 голосов 24660 собраны в Ереване, 29360 - в областях Армении, еще 760 голосов получено посредством электронной подписи, сообщил он.

По словам Чалабяна, первый этап, на котором нужно было собрать 50 тысяч подписей, успешно пройден, и сбор подписей завершится досрочно - 4 августа, передал корреспондент "Кавказского узла".

Инициатива должна быть направлена в парламент, и в случае отказа будет объявлен второй этап сбора подписей, в рамках которого нужно будет собрать 300 тысяч подписей. Те, кто приняли участие в первом этапе, согласно закону "О референдуме", не смогут вновь отдать подписи во втором, сказал Чалабян.

Он добавил, что власти продолжают давить на граждан. "Особенно это заметно в сельских общинах, где людям грозят увольнениями, расправой с детьми и так далее", - сказал он.

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