Активисты HayaVote пожаловались на препятствия сбору подписей

08 июля 2023, 16:56

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Почти 15 тысяч подписей собрано в Армении за пять дней под предложением ввести уголовную ответственность за признание Нагорного Карабаха частью другого государства и отрицание геноцида армян. Власти препятствуют информированию о сборе подписей, заявили представители инициативной группы HayaVote.

Как писал "Кавказский узел", 22 мая премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил о готовности Еревана признать Нагорный Карабах частью территории Азербайджана, депутаты парламента Нагорного Карабаха назвали неприемлемым это заявление. 12 июня инициативная группа HayaVote предложила ввести уголовную ответственность за признание Нагорного Карабаха частью какого-либо другого государства и отрицание геноцида армян. Активисты обратились в Центрзибрком Армении с предложением начать сбор подписей для внесения изменений в Уголовный кодекс. ЦИК разрешила проводить сбор подписей до 19 августа.

События 1915 года в Османской империи признали геноцидом армян свыше 30 стран, в том числе Россия. Власти Турции не считают события 1915 года геноцидом, говорится в справке "Кавказского узла" "Геноцид армян в Османской империи". Новости об отношении разных стран к геноциду армян публикуются "Кавказским узлом" на тематической странице "Геноцид армян: 100 лет признаний и отрицаний".

Активистам инициативной группы HayaVote удалось собрать 14 тысяч 796 подписей граждан Армении под требованием ввести уголовное наказание за признание Нагорного Карабаха частью другого государства и отрицание геноцида армян.

За пять дней в Ереване собрано 10 054 подписи, а в районах - 4 412. Еще 330 подписей были получены в электронном виде. Сбор подписей продолжится до 19 августа, сообщили члены инициативной группы на сегодняшней пресс-конференции в Ереване.

Участники пресс-конференции заявили о препятствиях со стороны властей. Член инициативной группы Аветик Чалабян заявил, что власти целенаправленно вводят общественность в заблуждение, что эта инициатива может привести к войне. "Наоборот, эта инициатива приведет к миру, причем на достойных условиях. Должны быть красные линии, нужно показать решимость своего народа бороться за свои основные права, свою родину. Это может пресечь войну", - сказал Аветик Чалабян.

Он добавил, что инициатива внепартийная, и, ставя подпись, граждане не отдают свое предпочтение ни одной партии.

Участники пресс-конференции также отметили, что им до сих пор не удалось добиться разрешения мэрии Еревана на установку билбордов HayaVote в рамках агиткампании.

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