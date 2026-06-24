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13:14, 24 июня 2026

Оппозиционер Аветик Чалабян задержан в Армении

Аветик Чалабян. Фото: https://www.aysor.am/ru/news

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Сотрудники полиции и Следкома провели сегодня обыск в квартире оппозиционера Аветика Чалабяна, а затем задержали его. Следком пояснил, что Чалабян задержан в рамках уголовного дела.

Как информировал "Кавказский узел", армянская оппозиция ранее неоднократно жаловалась на необоснованные задержания ее сторонников. Так, ранее в Ереване переселенцы из Карабаха провели акцию в поддержку сторонника "Сильной Армении" Геворга Хамояна, обвиненного по делу о подкупе избирателей. Участники акции отметили, что Хамоян оказывал благотворительную помощь переселенцам из Карабаха еще несколько лет назад. У этих людей нет армянского гражданства, а сам Хамоян тогда еще не был сторонником какой-либо партии, пояснили они.

Выборы в Национальное собрание Армении состоялись 7 июня. Семь партий обжаловали в Конституционном суде итоговое решение Центризбиркома по парламентским выборам. "Сильная Армения" в иске в Конституционный суд заявила о массовых и организованных властями нарушениях и потребовала аннулировать результаты парламентских выборов либо назначить второй тур. 

Силовики задержали координатора объединения "АйаКве Аветика Чалабяна сегодня рано утром, сообщил News.am со ссылкой на соратников Чалабяна.

В другой публикации издание привело комментарий жены Аветика Чалабяна Анаит Адамян. По ее словам, сегодня около 07.15 (06.15 мск) в их дом пришли восемь человек – они были сотрудниками полиции и Следкома. Семья Чалабяна спала. Силовики обыскали квартиру, ничего не нашли, изъяли телефон Чалабяна. Далее он был задержан.

"Это очевидное политическое преследование, вы все видите, что происходит. Сейчас это происходит со многими в оппозиционном поле, чтобы в ближайшее время, когда Конституционный суд будет рассматривать обращения оппозиционных сил, связанные с выборами, изолировать Аветика на этот период. Сейчас другой информации у нас нет, ждем подробностей по части обвинения", – сказала Анаит Адамян.

Задержание Аветика Чалабяна подтвердил Следком Армении. "Чалабян задержан в рамках уголовного производства, расследуемого Следственным комитетом", – привело сегодня ИА "Новости Армения" слова пресс-секретаря Следственного комитета Кимы Авдалян.

Она не привела иных подробностей, отметив, что в скором времени ведомство выступит с официальным заявлением.

Напомним, 14 мая 2022 года Аветик Чалабян был арестован на два месяца по делу о попытке подкупа председателя студсовета Аграрного университета в Ереване с целью мобилизовать студентов на протестные акции. 21 декабря 2023 года суд признал Чалабяна виновным и запретил ему участвовать и организовывать акции протеста в течение 2,5 года, а также покидать место проживания без разрешения надзорного органа. Защита назвала дело политическим, заявив, что обжалует вердикт суда в апелляционной инстанции. Дело Чалабяна сфабриковано, власти хотят таким образом запугать участников протестов, отметил правозащитник Аветик Ишханян.

"Кавказский узел" также писал, что выборная кампания в Армении проходила в напряженной обстановке – неоднократно сообщалось о массовых задержаниях оппозиционеров и их сторонников. Силовики подтвердили возбуждение десятков уголовных дел. Обыски прошли и в штабах "Сильной Армении". В "Процветающей Армении" заявили, что только 7 июня было задержано 50 ее сторонников.

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Автор: "Кавказский узел"

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