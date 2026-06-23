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06:55, 23 июня 2026

Участники акции в Ереване отвергли связь полученной помощи с деятельностью "Сильной Армении"

Переселенцы из Карабаха на акции в Ереване. Кадр из видео https://www.youtube.com/watch?v=d1nUZVOENKE&t=224s

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Сторонник "Сильной Армении" Геворг Хамоян, обвиненный по делу о подкупе избирателей, оказывал благотворительную помощь переселенцам из Карабаха еще несколько лет назад. У этих людей нет армянского гражданства, а сам Хамоян тогда еще не был сторонником какой-либо партии, заявили участники акции в Ереване.

Как информировал "Кавказский узел", 6 июня Центризбирком разрешил уголовное преследование шести кандидатов в депутаты от блока "Сильная Армения", подозреваемых в отмывании денег и подкупе избирателей. 9 июня были взяты под стражу двое кандидатов в депутаты от партии Самвела Карапетяна - Ваге Егиазарян и Сусан Бадоян, 18 июня был арестован члена "Сильной Армении" Давид Газинян.

Выборы в Национальное собрание Армении состоялись 7 июня. Семь партий обжаловали в Конституционном суде итоговое решение Центризбиркома по парламентским выборам. "Сильная Армения" в иске в Конституционный суд заявила о массовых и организованных властями нарушениях и потребовала аннулировать результаты парламентских выборов либо назначить второй тур. 

Группа переселенцев из Карабаха провела акцию в Ереване около здания Антикоррупционного суда, на которой выступила в поддержку координатора благотворительных программ и сторонника партии "Сильная Армения" Геворга Хамояна. Ранее Хамоян был арестован по делу о подкупе избирателей, передал 22 июня News.am.

К публикации прикреплен ролик, на котором показаны женщина и несколько мужчин, они поочередно дают журналистам интервью на камеру на армянском языке. Поодаль стоит группа из нескольких человек. Ситуация на месте, в целом, спокойная.

Одна из участниц акции отметила, что получила социальную помощь от Геворга Хамояна еще в апреле 2025 года.

"Мы приехали из Ошакана, чтобы восстановить справедливость, ведь Геворг помог нашей семье и многим соседям еще в апреле 2025 года, выделив около 50 кур-несушек, а о самих выборах мы узнали только вчера из новостей о его аресте", – привело издание слова женщины.

Она добавила, что ее родственникам Хамоян помог приобрести домашних животных. После того, как жители обратились за помощью к Хамояну, то к ним приезжали люди, которые проверяли условия содержания хозяйства.

Переселенец из Шуши, инвалид первой группы Ашот Миглаян, рассказал, что позвонил Хамояну с просьбой о поддержке в связи с затруднительным положением, после чего тот приехал, ознакомился с медицинскими документами и выделил семье Миглаяна 65 кур.

Еще один участник акции Давид Гаспарян отметил, что его семье социальная помощь была оказана в 2024 году. "Геворг навещал нас, интересовался количеством детей и выделил 50 кур со словами, чтобы у малышей всегда было домашнее яйцо и пропитание", – пояснил Гаспарян.

Другой участник акции подчеркнул, что большинство переселенцев из Карабаха, которым помогал Хамоян, не имеют армянского гражданства.

Брат Геворга Хамояна Амбарцум Мкртчян рассказал News.am, что около пяти лет назад в Армении начала работу благотворительная организация, пожертвования в нее поступали от спонсоров, находившихся за рубежом, Геворг Хамоян был координатором этой организации. Помощь в основном распределялась среди переселенцев из Карабаха – людям раздавали домашних животных, предоставляли жилье. В то время Хамоян не был связан ни с одной из политических партий.

"Кавказский узел" также писал, что ранее на фоне напряженной предвыборной кампании в Армении неоднократно сообщалось о массовых задержаниях сторонников оппозиции. Силовики подтвердили возбуждение десятков уголовных дел. Обыски прошли и в штабах "Сильной Армении". В "Процветающей Армении" заявили, что только 7 июня было задержано 50 ее сторонников.

Напомним, по мнению аналитиков, "Сильная Армения" Самвела Карапетяна, наряду с блоком "Армения" Роберта Кочаряна и партией "Процветающая Армения" Гагика Царукяна, была одной из наиболее пророссийских партий на выборах в парламент Армении. "Кавказским узлом" подготовлена справка "Выборы 2026 года в Национальное собрание (парламент) Армении".

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