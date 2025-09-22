Жители Редукторного в Махачкале потребовали восстановить энергоснабжение

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Центр столицы республики - Махачкалы остаётся обесточенным. Жители района обратились к руководству "Россетей", потребовав восстановить энергоснабжение.

Как писал "Кавказский узел", обильные дожди привели к подтоплениям улиц и подстанций, в результате часть жителей Махачкалы и других городов Дагестана осталась без света. В частности, оказалась затопленной подстанция "Приморская", которая подает электричество в том числе в Редукторный поселок Махачкалы, микрорайоны "Пальмира" и "Джигит". Пользователи соцсетей пожаловались, что электричества нет вторые сутки, а власти объяснили возникающие проблемы хаотичной застройкой.

19 сентября ливень затопил часть улиц Махачкалы, в результате на дорогах образовались пробки. Мэрия отчиталась о ходе прочистки ливневой канализации, после чего пользователи Telegram заявили, что властям следует устранить причины регулярных наводнений, а не только их последствия.

На видео, которое распространил в своем Telegram-канале Алибек Алиев "Народ хочет знать!", показаны темные окна многоквартирных домов и лица жителей, собравшихся во дворе района Редукторного. К 18:00 видео набрало более 4600 просмотров.

«Мы недавно показывали, что наш двор – образцовый и красивый, чистый, с цветами. И вот третий день мы без света. Вот так собираемся, детей кормим. Самое главное, что наш дом не газифицирован. Разломали стены, третий год как нет газа. Сказали, что дом газификации не подлежит. Что можете сказать, как рядовые жители?» - обращается к собравшимся мужчина за кадром.

«Беспредел…» - говорит одни из сидящих за столом жительниц.

«Добрый вечер, хотелось бы сказать, что в столице республики выживать таким образом очень сложно. Это город, это не село: воды лишний раз не согреешь. Нарушены элементарные санитарные условия. Во-вторых, когда третьи сутки сидишь без света, возникает вопрос: здесь же стратегические объекты, объекты, которые находятся на особом учете. Почему энергетический комплекс, жизнеобеспечение города, находится в таком состоянии? Был обычный ливень, не ураган, и неоднократно еще будет дождь. И когда мы видим, что наша подстанция, которая запитывает треть города находится в таком состоянии, в таком месте неприступном", - добавляет другая.

"Почему не отвечают работники энергосбытовых компаний, получающие за это заработную плату, которые отвечают за стратегические объекты? Если завтра что-то произойдет критическое, город вообще останется без снабжения. И как тогда? Жители должны выживать. Мы обращаемся не к руководству республики – они и так об этом знают или не к руководству города, а именно к энергосбытовым компаниям. Это ваша обязанность – обеспечить город светом и теплом. Я даже думала сегодня написать в прокуратуру, чтобы привлечь за халатное отношение работников энергосбытовых компаний. Мы считаем, что надо разобраться и принять соответствующие меры. Темнота! Центр города республики! Как такое возможно? Пусть отвечают по закону", - добавляет она же.



"Вы только взгляните на дорогу, ведущую к подстанции! Это не просто неудобство, а показатель полного безразличия и бесхозяйственности. Такое впечатление, что это не стратегический объект города, а заброшенный пустырь…", - возмущается Алибек Алиев в Telegram-канале.

"Когда же вы, наконец, вникнете в реальные проблемы людей, за которых несёте ответственность? Сколько ещё можно издеваться над народом? Сколько раз жители должны сидеть в темноте, чтобы руководство «очнулось» и начало действовать?" - задается он вопросом.