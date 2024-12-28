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00:57, 28 декабря 2024

Пенсионерка из Невинномысска обвинена в теракте

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Уголовное дело по статье о террористическом акте возбуждено против 68-летней жительницы Невинномысска, которая подожгла упаковку фейерверков в отделении банка.

Как писал "Кавказский узел", 25 декабря против 68-летней пенсионерки из Невинномысска было возбуждено уголовное дело по статье о хулиганстве после того, как она подожгла фейерверки в одном из банков по указанию позвонивших ей неизвестных.

В Невинномысске возбудили уголовное дело по статье о террористическом акте против 68-летней пенсионерки, которая запустила фейерверк в отделении банка, сообщило 27 декабря ГУ МВД России по Ставропольскому краю на своем официальном сайте.

В сообщении ведомства указывается, что уголовное дело по части 2 статьи 205 УК РФ (террористический акт) предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 12 до 20 лет. "Совершить подобные действия, создающие опасность для окружающих, ее убедили мошенники, преследующие также определенные цели по дестабилизации обстановки", - говорится в сообщении.

В инцидентах с применением пиротехники в закрытых помещениях не усматривается признаков диверсии, считают опрошенные "Кавказским узлом" ветераны спецслужб. Волна однотипных происшествий в разных регионах, в том числе на юге России, не могла начаться сама по себе, возразил военный эксперт.

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Автор: "Кавказский узел"

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