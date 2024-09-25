Жители Баку в защитных масках. Фото Азиза Каримова для "Кавказского узла"

25 сентября 2024, 12:47

Карантин из-за коронавируса продлен в Азербайджане

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Правительство Азербайджана продлило еще на три месяца срок ограничений, введенных в 2020 году из-за пандемии коронавируса.

Как писал "Кавказский узел", 24 июня премьер-министр Азербайджана продлил до 1 октября особый карантинный режим, введенный в 2020 году в связи с пандемией коронавируса. Активисты назвали это решение сугубо политическим и не связанным с коронавирусом.

Премьер-министр Азербайджана Али Асадов подписал постановление о продлении особого карантинного режима до 1 января 2025 года, сообщает сегодня АПА.

Напомним, в Азербайджане эпидемия COVID-19 еще в октябре 2022 года практически достигла нулевого уровня. "У населения страны выработался коллективный иммунитет к COVID-19, и эта болезнь фактически превратилась в сезонный грипп", - сообщил тогда "Кавказскому узлу" зампредседателя Объединения врачей Азербайджана Айдын Алиев.

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Примечание:

"Возобновлены авиарейсы из Москвы в Баку и Ереван", "Число закрытых на карантин школ в Азербайджане достигло 19", "Пункты временной изоляции открылись на границе Грузии".

Автор: "Кавказский узел"

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НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО “МЕМО”, ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО “МЕМО”.

25 сентября 2024, 12:11

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25 сентября 2024, 11:10

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