Карантин из-за коронавируса продлен в Азербайджане

25 сентября 2024, 12:47

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Правительство Азербайджана продлило еще на три месяца срок ограничений, введенных в 2020 году из-за пандемии коронавируса.

Как писал "Кавказский узел", 24 июня премьер-министр Азербайджана продлил до 1 октября особый карантинный режим, введенный в 2020 году в связи с пандемией коронавируса. Активисты назвали это решение сугубо политическим и не связанным с коронавирусом.

Премьер-министр Азербайджана Али Асадов подписал постановление о продлении особого карантинного режима до 1 января 2025 года, сообщает сегодня АПА.

Напомним, в Азербайджане эпидемия COVID-19 еще в октябре 2022 года практически достигла нулевого уровня. "У населения страны выработался коллективный иммунитет к COVID-19, и эта болезнь фактически превратилась в сезонный грипп", - сообщил тогда "Кавказскому узлу" зампредседателя Объединения врачей Азербайджана Айдын Алиев.

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