Правоохранителей заинтересовали случаи разрушения старинных башен в Ингушетии

16 января 2020, 23:58

Полиция возбудила уголовное дело в отношении вандалов, разрушивших три древних строения в Джейрахском районе, сообщила прокуратура.

Как писал "Кавказский узел", работники музея-заповедника в Ингушетии обратились в полицию с просьбой найти людей, разрушающих исторические башни в селе Бейни. Глава Джейрахского района 15 декабря обратился к жителям и гостям района сообщить, если они что-то знают об этом инциденте. 5 января 2020 года глава совета тейпов ингушского народа Мурад Даскиев заявил, что люди, причастные к разрушению древних башен в селе Бейни, задержаны. По его словам, они перевозили арочные перекрытия в Чечню. Чеченские и ингушские пользователи YouTube поспорили об обоснованности заявления Совета тейпов. Аналитики предостерегли от разжигания споров между вайнахами после разрушения ингушских башен.

Сообщение о том, что в Ингушетии выбили арочные камни в шести башнях в селе Бейни, поступило наsms-сервис "Кавказского узла"15 декабря 2019 года. "Были разобраны арки для вывоза. Башни держатся именно на угловых и арочных камнях. Складывается опасная ситуация для башен", - написал автор сообщения. Пользователи WhatsApp могут присылать сообщения на номер +49 157 72317856, пользователи Telegram - на тот же номер или писать @Caucasian_Knot.

По версии полиции, не позднее 15 декабря 2019 года, в селе Бейни неизвестные повредили башенный комплекс «Бейни», башню «Бэрер-Гала» и усадьбу «Утен-Гала». Во всех старинных сооружениях были выбиты камни из общих и фасадных кладок, а также арочные камни дверных проемов, утверждает полиция.

Все эти объекты включены в перечень объектов культурного наследия Ингушетии, уголовное дело расследуется по статье об уничтожении или повреждении объектов культурного наследия (ч.1 ст. 243 УК РФ), сообщило сегодня МВД Ингушетии на своем сайте. Ведомство сочло постановление о возбуждении уголовного дела законным и обоснованным, говорится в сообщении. Ведомство не сообщает информацию о подозреваемых по этому делу. Отметим, санкции статьи предусматривают до трех лет лишения свободы.

На сайте МВД Ингушетии информации об этом уголовном деле по состоянию на 23.50 мск сегодня нет.