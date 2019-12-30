Житель Ингушетии погиб в перестрелке между двумя тейпами

30 декабря 2019, 15:57

Конфликт из-за родовых башен вылился в перестрелку между членами тейпов Евлоевых и Полонкоевых, один человек убит и шестеро госпитализированы, сообщили источники в правоохранительных органах Ингушетии.

Сообщение о ночной перестрелке между представителями двух тейпов поступило сегодня на SMS-сервис "Кавказского узла". "В результате произошедшей в социальных сетях перепалки, причиной которой является начавшийся в 2014 г. спор о принадлежности башенного комплекса Пялинг, произошла перестрелка, в ходе которой убит молодой отец троих малолетних детей Асламбек Евлоев из Насыр-Корта и ранены двое Евлоевых и двое Полонкоевых, один из которых находится в тяжелом состоянии", - написал автор сообщения.

Информацию о перестрелке подтвердили источники в правоохранительных органах. По их данным, в ночь на 30 декабря в Сунженском районе произошла драка, а затем перестрелка. "В результате погиб 43-летний мужчина, еще шесть человек с обеих сторон получили ранения и были госпитализированы", - процитировало слова источника в правоохранительных органах РИА "Новости".

Ту же информацию о числе погибших и раненых со ссылкой на источник в правоохранительных органах передал сегодня и "Регион Online". По данным издания, инцидент произошел в ночь на 30 декабря возле авторынка "Сунжа". Конфликт между двумя тейпами разгорелся из-за споров о принадлежности башенного комплекса Пялинг. И тот, и другой тейпы считают своих представителей первопоселенцами в этих местах, говорится в публикации.

Накануне перестрелки блогеры из тейпов Евлоевых и Полонкоевых поспорили в соцсетях о том, кому принадлежит башенный комплекс Пялинг. Была назначена встреча, на которую молодые люди приехали с оружием. Убит житель Ингушетии Асламбек Евлоев, без отца остались трое малолетних детей, передали информацию местных жителей "Кавказ.Реалии".

В ссоре участвовали молодые люди из тейпов Евлоевых и Полонкоевых, со ссылкой на собственный источник подтвердил сегодня "Интерфакс". По словам источника, в марте по решению суда была снесена постройка Полонкоевых, находившаяся близ башенного комплекса Пялинг в Джейрахском районе.

24 сентября 2018 года тогдашний глава Ингушетии Юнус-Бек Евкуров заявил, что семьи, которые проживают в районе башенных комплексов в Ингушетии, должны быть в обязательном порядке переселены. "Башенные комплексы принадлежат всей республике, всему народу. Данные семьи в свое время оформили фиктивные документы и начали проживать рядом с башнями. По закону, в радиусе до 300 метров от башен никто не имеет права заселяться. Да, они уже не один год там живут, поэтому при переселении мы обязуемся полностью компенсировать материальный ущерб и расходы", - заявил Евкуров. Переселение должно было завершиться к 30 мая 2019 года, сообщила 19 марта на сайте "Республика Ингушетия" пресс-служба главы региона.

По мнению Евкурова, в Джейрахском районе судебные приставы прибегли к слишком радикальным мерам по демонтажу построек. "В сегодняшних политических реалиях нужно взвешивать свои действия, даже если они производятся на законном основании. Но раз люди обещали сами разобрать свои постройки, надо было немного подождать и не прибегать к таким радикальным мерам", - цитируются слова Евлоева в публикации.

Были демонтированы постройки в селении Пялинг, уточнила пресс-служба Управления Федеральной службы судебных приставов по Ингушетии. Ведомство исполняло решение суда от 26 февраля 2018 года и много раз предупреждало владельцев о необходимости снести здания, сообщило УФССП на своем сайте 22 марта.

Ранее "Кавказский узел" писал, что в декабре власти признали неспособность защитить от вандалов старинные башни в селе Бейни Джейрахского района.