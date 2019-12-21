Власти признали неспособность защитить от вандалов башни в Бейни

21 декабря 2019, 02:38

Разрушенные вандалами старинные башни в селе Бейни расположены высоко в горах, вдали от населенных пунктов, поэтому организовать там круглосуточную охрану невозможно, рассказал глава Джейрахского района Ахмед Льянов. Для охраны исторических памятников необходим большой штат сотрудников, обеспеченный техникой, отметил учредитель историко-географического общества "Дзурдзуки" Якуб Гогиев.

Как писал "Кавказский узел", работники музея-заповедника в Ингушетии обратились в полицию с просьбой найти людей, разрушающих исторические башни в селе Бейни. Глава Джейрахского района 15 декабря обратился к жителям и гостям района сообщить, если они что-то знают об этом инциденте. Историки в Ингушетии призвали защитить древние башни от разрушения и вандализма.

Сообщение о том, что в Ингушетии на днях выбили арочные камни в шести башнях в селе Бейни, поступило на sms-сервис "Кавказского узла". "Несколько дней назад были разобраны арки для вывоза. Башни держатся именно на угловых и арочных камнях. Складывается опасная ситуация для башен", - написал 15 декабря автор сообщения. Пользователи WhatsApp могут присылать сообщения на номер +49 157 72317856, пользователи Telegram - на тот же номер или писать @Caucasian_Knot.

Учредитель историко-географического общества "Дзурдзуки" Якуб Гогиев предположил, что камни могли вывезти, чтобы использовать их при ремонте домов или для декораций. Он не исключил, что их могли отвезти за пределы Джейрахского района.

"Местные жители рассказали, что видели каких-то людей, которые возятся там с фонариком", - рассказал корреспонденту "Кавказского узла" Гогиев

Он утверждает, что это не первый случай похищения арочных камней башен. "По горам мне приходится много ездить, и я замечаю, что исчезают арки, угловые камни. Например, историками был описан камень с петроглифом, приезжаем - а его нет. Если бы он упал, или арка, которая весит порядка 100-150 килограмм, то они бы валялись рядом, но их нет, из чего следует, что они были вывезены», - сказал историк.

Сложность охраны башен заключается в том, что они расположены в труднодоступных местах в горах, кроме того, эти мероприятия недостаточно финансируются, считает Гогиев.

"Это труднодоступные районы, в некоторые места только на специальном транспорте можно попасть, поэтому их должны охранять специальные люди, с техникой", - сказал он.

Историк отметил, что "горная Ингушетия - это большой участок". "От Джейраха до Цори 70 километров, между ними около 200 объектов, на их охрану нужны ресурсы… В этом вопросе нужен серьезный подход. Но чтобы требовать должной охраны от заповедника, должно быть соответствующее финансирование", - сказал Гогиев.

Он также рассказал, что башни в горах признаны культурным наследием, но в реестре ЮНЕСКО они не числятся, и следовательно, не находятся под охраной организации. "Поэтому охрану исторических объектов должна осуществлять республика", - сказал историк.

"В реестре у заповедника (Джейрахско-Ассинского музея-заповедника, на балансе которого находятся башни, - прим. "Кавказского узла") есть свои смотрители... Полтора гектара земли, на которой стоят памятники, находятся на балансе Росимущества", - рассказал корреспонденту "Кавказского узла" глава Джейрахского района Ахмед Льянов. "Сами постройки относятся к памятникам федерального значения", - отметил он.

"Башни расположены высоко в горах, вдали от населенных пунктов. Штат смотрителей не такой, чтобы можно было поставить охранника у каждой башни. Отдаленность башен от населенных пунктов, пересеченный рельеф, отсутствие линий электропередач и дорог делает невозможным их круглосуточную охрану", - рассказал он.

По мнению Льянова, к охране башен можно привлечь местных жителей. "Люди обращаются ко мне и к руководителю заповедника, с предложениями профинансировать охрану этих памятников. Сейчас этот вопрос прорабатывается, выясняется, насколько это возможно юридически", - сказал глава района.

Сейчас, по его словам, на месте, где были зафиксированы разрушения башен, работает полиция.

Сотрудник пресс-службы МВД по Ингушетии рассказал, что подозреваемых по делу пока нет, проводится проверка.