Историки в Ингушетии призвали защитить древние башни от разрушения и вандализма

18 декабря 2019, 04:23

Старинные башни в селе Бейни оказались под угрозой разрушения из-за действий вандалов, которые похищают арочные камни строений. Средства на защиту памятников архитектуры в Ингушетии не выделяются, а непрофессиональный ремонт силами местных жителей может нанести им непоправимый вред, отметил учредитель историко-географического общества "Дзурдзуки" Якуб Гогиев.

Как писал "Кавказский узел", работники музея-заповедника в Ингушетии обратились в полицию с просьбой найти людей, разрушающих исторические башни в селе Бейни. Глава Джейрахского района 15 декабря обратился к жителям и гостям района сообщить, если они что-то знают об этом инциденте.

Сообщение о том, что в Ингушетии на днях выбили арочные камни в шести башнях в селе Бейни, поступило на sms-сервис "Кавказского узла". "Несколько дней назад были разобраны арки для вывоза. Башни держатся именно на угловых и арочных камнях. Складывается опасная ситуация для башен", - написал 15 декабря автор сообщения. Пользователи WhatsApp могут присылать сообщения на номер +49 157 72317856, пользователи Telegram - на тот же номер или писать @Caucasian_Knot.

Учредитель историко-географического общества "Дзурдзуки" Якуб Гогиев рассказал корреспонденту "Кавказского узла", что он обнаружил около башен горку снятых арочных камней, заменявших в башнях рамы. Он отметил, что это уже не первый случай похищения арочных камней, но первый, когда их удалось застать до исчезновения. «Это длится у лет пять. Наша команда занимается изучением ингушских петроглифов на угловых и арочных камнях, в том числе тех, о которых писали предыдущие исследователи. И мы часто не находили этих камней в с петроглифами. Мы говорили о том, что камни похищают, но нам не верили», - рассказал он.

Исполнительный директор общества «Дзурдзуки» Анзор Дударов считает, что эти камни могли похитить с целью использовать их при постройке современных домов, при реставрации других башен, «чтобы не вырубать новые камни в каменоломнях», или же на продажу коллекционерам петроглифов.

Гогиев полагает, что, скорее всего, камни хотели использовать для строительных нужд. «Сейчас активно строятся дома, магазины, кафе, где также используют арочные камни. Версия об использовании этих камней для реставрации других башен сомнительна, сложно представить, что люди, тратящие на реставрацию миллионы, решат таким образом сэкономить», - сказал он.

Заместитель главы Государственного архива Ингушетии Джабраил Черкиев рассказал корреспонденту "Кавказского уза", что традиция башенного строительства в Ингушетии восходит ко II тысячелетию до нашей эры, в основном она относится к Средневековью и Новому времени. «Все началось с так называемых мегалитических построек во II тысячелетии до нашей эры, которые затем эволюционировали. Появились жилые башни высотой в два-три этажа, полубоевые башни в три-четыре этажа и боевые башни в пять-шесть этажей. Нижние этажи предназначались для хозяйственной деятельности, на верхних жили люди, и они использовались для защиты. Ингушские мастера славились на весь Кавказ», - подчеркнул он.

В этих башнях жили ингушские роды, и поэтому они имеют огромное значение для жителей республики, рассказал Дударов.

Глава администрации Джейрахского района Ахмед Льянов сказал корреспонденту «Кавказского узла», что он вызвал на место сотрудников Джейрахско-Ассинский музея-заповедника, на балансе которых находятся башни, и сотрудников полиции и они сейчас работают на месте.

Исполняющий обязанности директора музея-заповедника Халит Хамхоев рассказал корреспонденту "Кавказского узла", что в Ингушетии не реализуются специальные программы по защите памятников архитектуры. «Нам выдают деньги только на зарплаты и все. Больше никаких программ нет», - пояснил он.

В том, что не выделялись средства, отчасти есть недоработка руководства музея, считает бывший сотрудник Управления по охране памятников материальной культуры Ингушетии Алихан Дозариев. «Вопрос о том, что башни нуждаются в защите, поднимался неоднократно. Все варианты спасения башен упираются в одно — в отсутствие финансирования. Но никаких бумаг — программ и так далее на эту тему я так и не видел», - сказал он корреспонденту «Кавказского узла».

Историки предложили привлекать население к реконструкции башен

Дозариев полагает, что для сохранения башен нужна целенаправленная пропагандистская работа с местными жителями и туристами. «Нужны заявления главы администрации района, телепередачи, посвященные значению этих башен», - подчеркнул он.

Исполнительный директор ингушского историко-географического общества "Дзурдзуки" Анзор Дударов отмечает, что государство может шире использовать свои полномочия в сфере охраны памятников. Кроме того, он считает, что "члены одного рода должны уделять больше внимания восстановлению своих башен". "Некоторые семьи уже занимаются этим", - сказал он.

Замглавы Государственного архива Ингушетии Джабраил Черкиев также отметил активность самих ингушей по восстановлению башен, выделив активность по восстановлению башен в селе Бист и Оздиг. «В последние годы отмечается интерес населения к своей культуре, тейпы возвращаются в места своего традиционного проживания, они стремятся ухаживать за башнями», - подчеркнул ученый. Он рассказал, что реставраторов в Ингушетии не хватает, из-за чего приходится приглашать мастеров из Дагестана.

Учредитель историко-географического общества "Дзурдзуки" Якуб Гогиев скептически оценил возможности участия населения в реставрации башен, заметив, что у многих жителей Ингушетии просто нет средств на их дорогостоящий ремонт. Зачастую они даже не могут без помощи государственных органов попасть к башням, расположенным в труднодоступных местах, сказал он. Кроме того, проводимый без привлечения реставраторов непрофессиональный ремонт «по-современному» «часто приносит башням большой вред», отметил Гогиев.