Разрешенные башни в селе Бейни. Фото:личная страница instagam https://www.instagram.com/p/B6GT-QNnMit/

16 декабря 2019, 08:28

Попытки разрушить древние башни вызвали беспокойство в Ингушетии

Работники музея-заповедника в Ингушетии обратились в полицию с просьбой найти людей, разрушающих исторические башни в селе Бейни, сообщил 15 декабря глава Джейрахского района.

Сообщение о том, что в Ингушетии на днях выбили арочные камни в шести башнях в селе Бейни, поступило на sms-сервис "Кавказского узла". "Несколько дней назад были разобраны арки для вывоза. Башни держатся именно на угловых и арочных камнях. Складывается опасная ситуация для башен", - написал 15 декабря автор сообщения.

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"Широкий общественный резонанс вызвало шокирующее происшествие недалеко от сельского поселения Байни. Неизвестные вандалы разгромили древние башеныне постройки", - написал 15 ноября в своем Instagram глава Джейрахского района Ахмед Льянов.

Скриншот сообщения pennywised_store в Instagram https://www.instagram.com/p/B6GT-QNnMit/.

По его словам, следы погрома на башнях обнаружил учредитель историко-географического общества "Дзурдзуки" Якуб Гогиев во время обследования исторических памятников. На место были вызваны работники Джейрахско-Ассинского музея-заповедника, на балансе которых находятся объекты, а они подали заявление в районный отдел полиции. Глава района также попросил жителей и гостей района сообщить, если они что-то знают об этом инциденте.

По данным на 07.50 мск его сообщение в соцсети набрало 72 отметки "нравится", под ним размещено 12 комментариев.

Один из пользователей посоветовал организовать видеонаблюдение на исторических объектах.

"Вэб-камеры, ограждения и несколько охранников на каждый объект - в масштабах республики это небольшие расходы. А учитывая то, какие это ценные объекты для мировой истории - это одна из первоочередных задач для республики", - написал пользователь соцсети pennywised_store.

"Их надо найти обязательно, но надо же что-то сделать, чтобы​ это не повторилось никогда", - прокомментировал ing_777ing.

Скриншот сообщения ing_777ing в Instagram https://www.instagram.com/p/B6GT-QNnMit/.

Якуб Гогиев рассказал, что башни не просто разрушают - камни вывозят. "На первой башне неделю назад была арка, следы свежие, сейчас ее нет. Вторую арку не успели унести, наверное, из-за того, что она при выбивании сломалась. Видны следы ударов инструмента - либо лома, либо кирки. Ломали по-дикому. Камни лежат внизу", - цитирует Якуба Гогиева 15 декабря "Интерфакс-Юг".

"Если бы это было обычным актом вандализма, то там все сломали бы и оставили на месте. Но кто-то их специально спустил вниз", - сказал он.

Гагиев также рассказал, что за последние несколько лет активисты не раз заявляли о разрушении башен, но их обращения игнорировали. 

Примечание:

"Более 50 человек посетили открытие фотовыставки о башнях в Дагестане и Ингушетии", "Арка для обозначения границы установлена между Чечней и Ингушетией", "Ингушские активисты рассказали о вырубке деревьев в заповеднике "Эрзи". 

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