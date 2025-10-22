Транзит грузов в Армению стал пробным камнем в экономическом взаимодействии Баку и Еревана

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Снятие ограничений на транзит грузов в Армению не принесет значительных доходов официальному Баку, но откроет перспективы для более широкого экономического взаимодействия двух стран, считают азербайджанские аналитики. Маршрут транзита является затратным и пока подходит для демонстрационных поставок, считают армянские эксперты.

Как писал "Кавказский узел", Азербайджан снял ограничения на транзит грузов в Армению. "Первым таким транзитным грузом явился груз казахстанского зерна в Армению. Думаю, что это также является хорошим показателем того, что мир между Азербайджаном и Арменией уже не только на бумаге, но и на практике", - заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев.

Министр экономики Армении Геворг Папоян уточнил, что первая партия казахстанской пшеницы попадет в страну по железной дороге через Грузию, однако не назвал сроки или объемы поставок, отмечает "Арминфо".

Пока казахстанские грузы будут следовать в Армению из Азербайджана в Грузию, отметил в беседе с корреспондентом «Кавказского узла» член Азербайджанского национального общественного комитета по евроинтеграции Тогрул Джуварлы.

"За годы вооруженного конфликта транспортная инфраструктура между Азербайджаном и Арменией была полностью разрушена, пограничные территории были заминированы. Автомобильные и железные дороги предстоит восстановить. Они в советское время в основном располагались на юге на маршруте Зангилан-Мегри-Нахичевань, а на севере на отрезке Газах-Иджеван. Правда, пассажироперевозки также осуществлялись по маршруту Агдам-Шуша-Лачин-Горис-Нахичевань. На этом участке дорога между Азербайджаном и Арменией по бывшему Лачинскому коридору уже восстановлена. Однако она не подходит для перевозки грузов. Эта дорога на большом протяжении состоит из горных серпантинов, ее состояние не позволяет постоянное движение большегрузов», - пояснил Джуварлы.

Однако в настоящее время экономический эффект для Азербайджана от пропуска грузов в Армению невелик. «В первую очередь, экономические выгоды будет получать Ереван: сократятся транспортные издержки, благодаря сокращению маршрутов доставок. Что касается Азербайджана, то будут применяться транзитные пошлины, однако эти средства составят мизерную долю доходов госбюджета. Для Азербайджана не менее важна политическая значимость транзита грузов в Армении, поскольку Баку возобновляет транспортные связи с Арменией до открытия Зангезурского коридора», - сказал эксперт.

«Армения сделала встречное предложение для Баку использовать ее территорию для перевозок, к примеру, в Турцию и обратном направлении. Азербайджан с Турцией имеет надежное транспортное сообщение через Грузию, в том числе железную дорогу Баку-Тбилиси-Карс», - указал Джуварлы.

8 августа президент Азербайджана Ильхам Алиев и премьер-министр Армении Никол Пашинян на встрече в Вашингтоне подписали декларацию о прекращении боевых действий. Однако Алиев и Пашинян не подписывали мирное соглашение, а лишь парафировали его, при этом большинство пунктов декларации содержит размытые формулировки, указали аналитики.

По его словам, для Азербайджана транзитное значение Армении возрастет с реализацией проекта Зангезурского коридора, который станет звеном международного транспортного проекта «Срединный Коридор», предусматривающего перевозки из Китая и Центральной Азии через Южный Кавказ в Европу и в обратном направлении.

"Поворотным моментом в реализации этого проекта стали вашингтонские договоренности между Азербайджаном и Армении. Он обрел более широкий смысл, чем пути транспортного сообщения и получил название «Маршрут Трампа» (TRIPP). Проект предусматривает строительство не только железнодорожных и автомобильных путей, но и прокладку нефтяных, газовых, оптоволоконных магистралей, линий электропередач. TRIPP открывает перспективы для строительства альтернативных газонефтепроводов через Азербайджан и Армению в Турцию и Европу. К примеру, может быть построен трубопровод по прокачке туркменского газа, поскольку существующий Южнокавказский газопровод, являющийся частью «Южного газового коридора», зарезервирован для прокачки азербайджанского газа. Также через Азербайджан и Армению может быть построен трубопровод по перевалке казахстанской нефти. В последние годы Казахстан частично использует азербайджанские маршруты – железную дорогу и нефтепровод Баку-Тбилиси-Джейхан. Но последний в первую очередь предназначен для азербайджанской нефти. А по «Маршруту Трампа» может быть построен трубопровод для прокачки казахстанской нефти через юг Азербайджана и Армении в Турцию», - сказал Джуварлы.

Ильхам Алиев в Астане предположил, что открытие Зангезурского коридора состоится к концу 2028 года.

«Очевидно, речь идет о железнодорожной и автомобильной составляющих этого маршрута. К началу 2026 года Азербайджан уже подведет к границе новую железную дорогу и новую автомобильную дорогу. Еще 2-3 года понадобится для строительства этих дорог по территории Армении до Нахичеванской автономной республики», - сказал Джуварлы.

Он считает, что с открытием «Маршрута Трампа» может быть синхронизировано и восстановление железной и автомобильной дороги Газах-Иджеван. "Это может открыть для Армении еще один путь для железнодорожного сообщения с Россией через Азербайджан", - резюмировал собеседник.

Снятие ограничений на транзит грузов через Азербайджан в Армению имеет для Баку не столько экономический смысл, сколько символическое значение, сказал председатель политического комитета партии «Республиканская альтернатива», соучредитель Центра исследований «Республика» Натиг Джафарли.

«Не думаю, что объем перевозок из Казахстана и других стран Центральной Азии в Армению через Азербайджан будет приносить Баку миллионы в год. С другой стороны, это пробный шар для того, чтобы посмотреть насколько, Азербайджан и Армения могут наладить экономическое взаимодействие. Снятие ограничений на транзит грузов может стать предтечей для масштабирования сотрудничества», - сказал Джафарли.

По его словам, потребители в Армении уже сейчас могут ощутить выгоды поставок через Азербайджан. «Поставки казахстанского зерна через Азербайджан значительно сократят транспортные расходы, это должно уменьшить цены на армянском рынке в конечном итоге на хлебные изделия, корма», - отметил Джафарли.

Пока, по его словам, грузы в Армению будет следовать через Грузию. «Грузы из Казахстана в Армению будут доставляться в Баку морским путем из Актау. Далее они пойдут по железной дороге в Грузию и уже оттуда в Армению. Ибо пока прямых путей сообщения между Азербайджаном и Арменией нет», - продолжил Джафарли.

Более широкие экономические перспективы для Армении и Азербайджана принесет реализация проекта «Маршрута Трампа». «Этот проект выведет Армению из региональной изоляции. Для Азербайджана же он расширит транзитные возможности страны. Азербайджан становится важным логистическим хабом на пути «Срединного Коридора» из Азии в Европу. Причем через Азербайджан пойдут два ответвления этого маршрута по северу – через Грузию и по югу – через Армению», - отметил Джафарли.

«Маршрут затратный и подходит для демонстрационных поставок»

Армянские эксперты скептически оценили новый транзитный маршрут. Зерно и продукты питания имеют стратегическое значение, но вместо Армения начала использовать один маршрут, что в первую очередь выгодно Казахстану и стране-транзитеру – Азербайджану, заявил экономист Граир Камендатян.

«Здесь также играет роль относительно низкая цена. Поставка пшеницы из Казахстана будет сравнительно дешевле российской. Это означает, что доля казахского зерна в общем объёме импорта будет расти. Через некоторое время разница в цене приведёт к тому, что Армения перестанет импортировать пшеницу из России или Украины», — цитирует экономиста Aysor.am.

Армения не занимается выращиванием пшеницы и полагается на импорт. «Площадь посевов пшеницы в Армении не ограничена с точки зрения качества и выращивания высококачественной пшеницы — она скорее незначительна. Мы импортируем около 98 процентов зерна. Из-за особенностей почв и климата мы не можем полностью обеспечить внутреннее потребление», - отметил Камендатян.

Маршрут транзита грузов через Азербайджан может быть задействован не только для поставок из Казахстана, но и для грузов из других стран Центральной Азии и Китая, считает политолог Грант Микаелян. «Однако комбинированный маршрут включает железнодорожную перевозку, затем морской участок и снова железную дорогу, причём груз пересекает как минимум две таможенные границы. Это делает маршрут затратным и больше подходящим для демонстрационных поставок, чем для организации критических логистических цепочек», - цитирует его слова Sputnik Армения.

«Маршрут через Азербайджан не может претендовать на роль реальной альтернативы российским поставкам зерна. Он остаётся дополнительной возможностью, применимой эпизодически. В случае ухудшения политической повестки транспортный коридор может быть оперативно приостановлен», - отметил Микаелян.

Отметим, что перспективы мирного процесса между Арменией и Азербайджаном, гуманитарные вопросы, экономические и логистические возможности обсуждались 21–22 октября по совместной инициативе представителей экспертного сообщества Армении и Азербайджана в ереванском Исследовательском центре политики. «Инициатива была направлена на продвижение мирной повестки в духе Совместной декларации, принятой 8 августа в Вашингтоне, и стала первой встречей представителей гражданского общества Армении и Азербайджана в таком формате», - говорилось в публикации на сайте центра.