Атака беспилотников зафиксирована в Ростовской области
НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".
Минувшей ночью военные сбили беспилотники в Каменске-Шахтинском, Донецке и трех районах Ростовской области.
Как писал "Кавказский узел", в Ростове-на-Дону 14 января в результате воздушной атаки произошли пожары в домах и на промышленном объекте. Один человек погиб и четверо, в том числе четырехлетний ребенок, были госпитализированы с ранениями. Военные в тот день отчитались о 25 беспилотниках, сбитых в регионе.
Минувшей ночью атака беспилотников была зафиксирована в пяти муниципалитетах в Ростовской области, сообщил в своем телеграм-канале губернатор Юрий Слюсарь.
"В ходе отражения воздушной атаки уничтожены БПЛА в городах Каменске-Шахтинском и Донецке (РО), а также в районах - Каменском, Матвеево-Курганском, Чертковском. Информация о пострадавших и разрушениях на земле не поступала", - написал он.
В Ростовской области введен запрет на съемку воздушных атак и их последствий, работы противовоздушной обороны и мест расположения воинских подразделений. На "Кавказском узле" опубликован соответствующий указ губернатора региона.
Напомним, 13 января в Таганроге в результате атаки погибла женщина. Также были повреждены восемь жилых домов, два промышленных объекта и шесть автомобилей. Власти пообещали помощь всем пострадавшим.
Повреждения автомобилей неоднократно фигурировали в сводках о последствиях атак БПЛА в Ростовской области, но до декабря 2025 года компенсации за них не были предусмотрены. Лишь после того, как житель Таганрога, лишившийся автомобиля, задал на прямой линии с губернатором вопрос о выплатах, власти определили порядок компенсаций автовладельцам. Постановление предусматривает выплату до 500 тысяч рублей за поврежденный автомобиль и до миллиона за уничтоженный.
Мы обновили приложения на Android и IOS! Будем признательны за критику, идеи по развитию как в Google Play/App Store, так и на страницах КУ в соцсетях. Без установки VPN вы можете читать нас в Telegram (в Дагестане, Чечне и Ингушетии – с VPN). Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте, как обычно, и в соцсетях Facebook*, Instagram*, "ВКонтакте", "Одноклассники" и X. Смотреть видео "Кавказского узла" можно в YouTube. Присылайте в WhatsApp* сообщения на номер +49 157 72317856, в Telegram – на тот же номер или пишите по адресу @Caucasian_Knot.
* деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.