Атака беспилотников зафиксирована в Ростовской области

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Минувшей ночью военные сбили беспилотники в Каменске-Шахтинском, Донецке и трех районах Ростовской области.

Как писал "Кавказский узел", в Ростове-на-Дону 14 января в результате воздушной атаки произошли пожары в домах и на промышленном объекте. Один человек погиб и четверо, в том числе четырехлетний ребенок, были госпитализированы с ранениями. Военные в тот день отчитались о 25 беспилотниках, сбитых в регионе.

Минувшей ночью атака беспилотников была зафиксирована в пяти муниципалитетах в Ростовской области, сообщил в своем телеграм-канале губернатор Юрий Слюсарь.

"В ходе отражения воздушной атаки уничтожены БПЛА в городах Каменске-Шахтинском и Донецке (РО), а также в районах - Каменском, Матвеево-Курганском, Чертковском. Информация о пострадавших и разрушениях на земле не поступала", - написал он.

В Ростовской области введен запрет на съемку воздушных атак и их последствий, работы противовоздушной обороны и мест расположения воинских подразделений. На "Кавказском узле" опубликован соответствующий указ губернатора региона.

Напомним, 13 января в Таганроге в результате атаки погибла женщина. Также были повреждены восемь жилых домов, два промышленных объекта и шесть автомобилей. Власти пообещали помощь всем пострадавшим.

Повреждения автомобилей неоднократно фигурировали в сводках о последствиях атак БПЛА в Ростовской области, но до декабря 2025 года компенсации за них не были предусмотрены. Лишь после того, как житель Таганрога, лишившийся автомобиля, задал на прямой линии с губернатором вопрос о выплатах, власти определили порядок компенсаций автовладельцам. Постановление предусматривает выплату до 500 тысяч рублей за поврежденный автомобиль и до миллиона за уничтоженный.