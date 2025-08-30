Стартовали регулярные морские рейсы между Сочи и Сухумом

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Рейс из Сочи в Сухум открыл регулярное морское сообщение, рейсы будут выполняться по выходным. из-за прибытия "Кометы" из порта Сухума удалили абхазские суда.

Как писал "Кавказский узел", 7 августа первый тестовый рейс из Сочи в столицу Абхазии Сухум совершило морское пассажирское судно "Космонавт Павел Попович" типа "Комета 120М". В дальнейшем перевозчик может запустить регулярное морское сообщение между городами.

Сегодня дан старт движению скоростного судна «Комета» между Сочи и Сухумом. Вместимость — 120 пассажиров, время в пути — около 2,5 часов. Рейсы будут выполняться каждую неделю по выходным до октября. Для граждан России нужен только паспорт, но пройти таможенный контроль необходимо заранее, сообщил "Первый канал".

судно "Комета" отправилось в первый регулярный рейс из Сочи в Сухум с загрузкой порядка 90%, сообщило ТАСС со ссылкой на представителя судовладельца Павел Марухин.

Из-за "Кометы" из Сухумского порта вновь выдворили абхазские суда, сообщила "Аиашара". Вход на столичный причал перекрыт различными службами. Такая ситуация будет пока все пассажиры "Кометы" не покинут судно. Абхазские суда все это время не могут зайти в порт, даже несмотря на пассажиров, которые находятся у них на борту, утверждается в публикации.

30 августа запускается регулярное морское сообщение на скоростной «Комете» по маршруту Сочи – Сухум – Сочи. Рейсы будут выполняться по выходным еженедельно до 1 октября. Время в пути – 2 часа. Стоимость билета в одну сторону – 1000-1500 рублей, туда-обратно – до 2,5 тысячи рублей. Билеты можно приобрести в кассе №1 морского порта. Судно «Космонавт Павел Попович» вмещает до 120 пассажиров и оснащено кондиционером и комфортабельными креслами, сообщала администрация Сочи 29 августа.

Напомним, 1 мая первый за 32 года регулярный авиарейс из Москвы в Сухум (грузинское название города - Сухуми) совершила авиакомпания "ЮВТ Аэро". Авиарейсом, рассчитанным на 50 мест, воспользовались 49 пассажиров. Грузия и Евросоюз осудили запуск регулярного авиасообщения между Россией и Абхазией, назвав это нарушением территориальной целостности Грузии.

дороговизна авиарейсов в Сухум снижает пользу от регулярного авиасообщения между Россией и Абхазией, гораздо дешевле долететь до Сочи и оттуда ехать до Абхазии, указали пользователи соцсетей. Цены на авиарейсы из Москвы в Сухум значительно превышают стоимость перелета из Москвы в Сочи.