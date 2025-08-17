×

Кавказский узел

09:45, 17 августа 2025

После атаки БПЛА задержано движение 14 "южных" поездов

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Атака беспилотников на железнодорожную станцию в Воронежской области стала причиной задержки движения 14 пассажирских поездов, следующих в города ЮФО и СКФО, а также из них.

При падении обломков сбитых дронов на железнодорожной станции в Воронежской области сегодня ночью был ранен монтер пути и повреждена ЛЭП, сообщил местный губернатор Александр Гусев в своем телеграм-канале. В том же районе загорелся магазин и вещевой рынок.

"В настоящее время в связи с происшествием (падением обломков БПЛА) на станции Лиски в Воронежской области в пути задерживаются 14 поездов АО «ФПК»", - сообщает Федеральная пассажирская компания.

В число задержанных составов, следующих в южные города, вошли поезда №20 Москва – Ростов, №542 Москва – Адлер, №562 Москва – Имеретинский Курорт, №472 Москва – Адлер, №215 Барнаул – Адлер, №511 Воркута – Новороссийск и №241 Киров – Анапа. В направлении из регионов ЮФО и СКФО задержаны поезда №155 Анапа – Москва, №233 Новороссийск – Москва, №479 Сухум – Санкт-Петербург, №113 Краснодар – Москва, №11 Анапа – Москва, №135 Махачкала – Санкт-Петербург, №143 Кисловодск – Москва.

Среднее время задержки, по информации ФПК, составляет до 2,5 часов.

"Кавказский узел" писал, что в ночь на 16 августа средства противовоздушной обороны перехватили 29 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа, в том числе 23 их них над регионами ЮФО, СКФО и Азовским морем. Около полуночи силы противовоздушной обороны отразили воздушную атаку в Новошахтинске и Родионово-Несветайском районах. Один местный житель пострадал. Также атаке подвергся Миллеровский район Ростовской области. На Ставрополье беспилотники пытались атаковать промышленную зону города Невинномысска, на месте падения БПЛА загорелась стерня. 

Автор: "Кавказский узел"

