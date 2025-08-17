После атаки БПЛА задержано движение 14 "южных" поездов

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Атака беспилотников на железнодорожную станцию в Воронежской области стала причиной задержки движения 14 пассажирских поездов, следующих в города ЮФО и СКФО, а также из них.

При падении обломков сбитых дронов на железнодорожной станции в Воронежской области сегодня ночью был ранен монтер пути и повреждена ЛЭП, сообщил местный губернатор Александр Гусев в своем телеграм-канале. В том же районе загорелся магазин и вещевой рынок.

"В настоящее время в связи с происшествием (падением обломков БПЛА) на станции Лиски в Воронежской области в пути задерживаются 14 поездов АО «ФПК»", - сообщает Федеральная пассажирская компания.

В число задержанных составов, следующих в южные города, вошли поезда №20 Москва – Ростов, №542 Москва – Адлер, №562 Москва – Имеретинский Курорт, №472 Москва – Адлер, №215 Барнаул – Адлер, №511 Воркута – Новороссийск и №241 Киров – Анапа. В направлении из регионов ЮФО и СКФО задержаны поезда №155 Анапа – Москва, №233 Новороссийск – Москва, №479 Сухум – Санкт-Петербург, №113 Краснодар – Москва, №11 Анапа – Москва, №135 Махачкала – Санкт-Петербург, №143 Кисловодск – Москва.

Среднее время задержки, по информации ФПК, составляет до 2,5 часов.

"Кавказский узел" писал, что в ночь на 16 августа средства противовоздушной обороны перехватили 29 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа, в том числе 23 их них над регионами ЮФО, СКФО и Азовским морем. Около полуночи силы противовоздушной обороны отразили воздушную атаку в Новошахтинске и Родионово-Несветайском районах. Один местный житель пострадал. Также атаке подвергся Миллеровский район Ростовской области. На Ставрополье беспилотники пытались атаковать промышленную зону города Невинномысска, на месте падения БПЛА загорелась стерня.

Мы обновили приложения на Android и IOS – теперь они работают без VPN! Будем признательны за критику, идеи по развитию как в Google Play/App Store, так и на страницах КУ в соцсетях. Без установки VPN вы можете читать нас в Telegram (в Дагестане, Чечне и Ингушетии – с VPN) либо использовать браузер Ceno для обхода блокировок. Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте, как обычно, и в соцсетях Facebook*, Instagram*, "ВКонтакте", "Одноклассники" и X. Смотреть видео "Кавказского узла" можно в YouTube. Присылайте в WhatsApp* сообщения на номер +49 157 72317856, в Telegram – на тот же номер или пишите по адресу @Caucasian_Knot.

* деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.