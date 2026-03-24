×

Кавказский узел

Скачайте приложение — работает без VPN!
Скачать Скачать
RU EN
поиск
Меню
АбхазияАджарияАдыгеяАзербайджанАрменияАстраханская областьВолгоградская областьГрузияДагестанИнгушетияКабардино-БалкарияКалмыкияКарачаево-ЧеркесияКраснодарский крайНагорный КарабахРоссийская ФедерацияРостовская областьСеверная Осетия - АланияСКФОСтавропольский крайЧечняЮжная ОсетияЮжный КавказЮФО
Главная   /   Лента новостей
20:45, 24 марта 2026

Гражданин Грузии арестован в Абхазии по делу о шпионаже

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Суд в Абхазии арестовал на два месяца гражданина Грузии Емзара Багишвили, подозреваемого в шпионаже.

Как писал "Кавказский узел", Служба безопасности Абхазии заявила, что гражданин Грузии Эмзар Багишвили, 1968 года рождения, был задержан 10 марта, а 12 марта в отношении него возбуждено дело о шпионаже.

Багишвили подозревается в сборе и передаче информации, касающейся социально-политической ситуации в Абхазии, а также военной техники и транспортных маршрутов. Пользователи соцсети подвергли сомнению версию абхазских следователей о том, что задержанный гражданин Грузии добывал информацию о ситуации в регионе.

Гражданин Грузии Емзар Багишвили, задержанный спецслужбами Абхазии по подозрению в шпионаже, арестован на два месяца, сообщил ТАСС со ссылкой на прокуратуру Абхазии.

Багишвили задержали в селе Окуми Ткварчельского района. Основанием назвали оперативную информацию, при этом никаких доказательств его причастности к шпионажу СГБ не обнародовала. На опубликованном видео Багишвили сообщил, что двое его детей живут в Грузии, один - в США, сообщало издание News Georgia.  

Центральные власти Грузии получили информацию о факте. В Тбилиси задействовали "горячую линию" механизма по предотвращению инцидентов и ведут работу для уточнения обстоятельств задержания, уточнило издание.

Грузия считает Абхазию и Южную Осетию территориями, оккупированными Россией после того, как 8 августа 2008 года Россия вмешалась в вооруженный конфликт между Грузией и Южной Осетией, а затем признала независимость Южной Осетии и Абхазии, говорится в справке "Кавказского узла" о "Пятидневной войне" 2008 года.

Напомним, что в Абхазии периодически сообщалось о задержаниях граждан Грузии и иностранцев по подозрению в шпионаже. Так, в октябре 2025 года был арестован житель Гальского района Шалва Хизанишвили, обвиняемый в шпионаже, дело которого передано в Верховный суд региона. В январе 2025 года 15 лет лишения свободы получил Каха Мурадов по обвинению в государственной измене и незаконном обороте оружия. А в 2023 году 10 лет и 6 месяцев лишения свободы получила гражданка Грузии Кристина Такаландзе. В конце января 2026 года из Абхазии выдворили британца Кулдипа Сингха, заподозренного в возможной причастности к деятельности иностранной спецслужбы.

Мы обновили приложения на Android и IOS! Будем признательны за критику, идеи по развитию как в Google Play/App Store, так и на страницах КУ в соцсетях. Без установки VPN вы можете читать нас в Telegram (в Дагестане, Чечне и Ингушетии – с VPN). Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте, как обычно, и в соцсетях Facebook*, Instagram*, "ВКонтакте", "Одноклассники" и X. Смотреть видео "Кавказского узла" можно в YouTube. Присылайте в WhatsApp* сообщения на номер +49 157 72317856, в Telegram – на тот же номер или пишите по адресу @Caucasian_Knot.

* деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.

Автор: "Кавказский узел"

Гласность помогает решить проблемы
Отправь сообщение, фото и видео на «Кавказский узел» через мессенджеры
+49 157 72317856
+49 157 72317856
Мобильная форма
Фото и видео для публикации нужно присылать через Telegram, выбрав функцию «Файл», либо через WhatsApp - выбрав функцию «Документ». Кнопки работают при установленных приложении Telegram и WhatsApp. Номер для Телеграм и WhatsApp +49 1577 2317856.
Новости
Шамиль Басаев. Иллюстрация создана "Кавказским узлом" при помощи ИИ в программе Copilot
15:02, 24 марта 2026
Защита назвала необоснованным приговор жителю Абхазии за публикации о Басаеве
Задержанный гражданин Таджикистана. Кадр видео СГБ Абхазии https://sgb.apsny.land/news/item/129-sotrudnikami-sgb-ra-zaderzhan-grazhdanin-tadzhikistana
04:52, 23 марта 2026
Гражданин Таджикистана задержан в Абхазии за экстремизм
Сотрудник полиции ведет мужчину в наручниках в зале суда. Иллюстрация создана "Кавказским узлом" при помощи ИИ в программе Copilot
18:57, 17 марта 2026
Житель Абхазии получил срок за героизацию Шамиля Басаева
Кан Кварчия. Кадр видео https://www.youtube.com/watch?v=6E_nDZ7ABjY
02:53, 17 марта 2026
Верховный суд усмотрел в действиях Кварчии признаки преступления
Задержание гражданина Грузии Эмзара Багишвили. Фото: https://newshub.ge/ru/news/incidents/v-okkupirovannoi-abxazii-zaderzan-grazdanin-gruzii-po-podozreniyu-v-spionaze
12:57, 16 марта 2026
Версия силовиков о грузинском шпионе в Абхазии удивила пользователей Facebook*
Персоналии
Илия II, Святейший и Блаженнейший Католикос-Патриарх всея Грузии. Фото http://www.patriarchia.ru/db/text/501320.html
14:08, 23 марта 2026
Илия II
Апти Алаудинов. Фото: Грозный Информ https://www.grozny-inform.ru
14:09, 19 марта 2026
Апти Алаудинов
Сергей Резник*. Фото с личной страницы http://vk.com/
13:52, 13 марта 2026
Резник Сергей Эдуардович*
Справочник
БПЛА над Тегераном. Иллюстрация создана «Кавказским узлом» с помощью ИИ в программе Copilot Главное о влиянии военного конфликта с Ираном на Кавказ

Тонировка с портретом Рамзана Кадырова на заднем стекле автомобиля. Фото: Светлана Прокудина официальный сайт партии "Яблоко" www.yabloko.ru/ Как в Чечне борются с тонировкой машин

Cимволический знак Новруза в центре Баку. Фото Азиза Каримова для "Кавказского узла" Навруз

Последние записи в блогах
Фото
13:11, 7 марта 2025
BERG...man Tbilisi
77
Сила власти не в процентах, набранных на выборах, а в управлении
Фото
11:38, 3 марта 2025
BERG...man Tbilisi
120
Реакция Грузии на выборы в Абхазии и унижение Трампом - Зеленского
Фото
10:56, 2 марта 2025
BERG...man Tbilisi
102
Победа Гунбы, Кремль, фантазии vs политическая реальность и шансы оппозиции
Все блоги
Аналитика
13:47, 2 марта 2026
В феврале 2026 года в вооруженных и террористических атаках на Северном Кавказе и юге России  погибли три человека
12:37, 2 февраля 2026
В январе 2026 года в вооруженных и террористических атаках на Северном Кавказе погибли три человека
Темы дня
Давуд Сулейманов. Фото: Евгений Костин / Молодежь Дагестана
24 марта 2026, 21:38
Глава Рутульского района Дагестана лишен полномочий из-за утраты доверия

Магомед Магомедов в одиночном пикете. Фото: Телеграм канал "Черновик"
24 марта 2026, 18:48
Суд в Махачкале частично удовлетворил иск Магомедова к МВД

Шамиль Басаев. Иллюстрация создана "Кавказским узлом" при помощи ИИ в программе Copilot
24 марта 2026, 15:02
Защита назвала необоснованным приговор жителю Абхазии за публикации о Басаеве

Элене Хоштария. Фото: Новости Грузии https://www.newsgeorgia.ge/
24 марта 2026, 13:04
Хоштария приговорена к тюремному сроку за порчу баннера мэра Тбилиси

Пашинян поспорил с беженкой из Карабаха, но позже извинился
Пашинян поспорил с беженкой из Карабаха, но позже извинился
Алаудинов отреагировал на критику Путина со стороны Ильи Ремесло
Алаудинов отреагировал на критику Путина со стороны Ильи Ремесло
Плесень и холод: мать раскритиковала детское отделение больницы в Кизилюрте
Плесень и холод: мать раскритиковала детское отделение больницы в Кизилюрте
Иранские беспилотники атаковали Азербайджан
Иранские беспилотники атаковали Азербайджан
Чеченцы Дагестана почтили память жертв сталинских репрессий
Чеченцы Дагестана почтили память жертв сталинских репрессий
Кадыров показал видео с сыном Адамом
Кадыров показал видео с сыном Адамом
Показать больше