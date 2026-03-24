Гражданин Грузии арестован в Абхазии по делу о шпионаже

Суд в Абхазии арестовал на два месяца гражданина Грузии Емзара Багишвили, подозреваемого в шпионаже.

Как писал "Кавказский узел", Служба безопасности Абхазии заявила, что гражданин Грузии Эмзар Багишвили, 1968 года рождения, был задержан 10 марта, а 12 марта в отношении него возбуждено дело о шпионаже.

Багишвили подозревается в сборе и передаче информации, касающейся социально-политической ситуации в Абхазии, а также военной техники и транспортных маршрутов. Пользователи соцсети подвергли сомнению версию абхазских следователей о том, что задержанный гражданин Грузии добывал информацию о ситуации в регионе.

Багишвили задержали в селе Окуми Ткварчельского района. Основанием назвали оперативную информацию, при этом никаких доказательств его причастности к шпионажу СГБ не обнародовала. На опубликованном видео Багишвили сообщил, что двое его детей живут в Грузии, один - в США, сообщало издание News Georgia.

Центральные власти Грузии получили информацию о факте. В Тбилиси задействовали "горячую линию" механизма по предотвращению инцидентов и ведут работу для уточнения обстоятельств задержания, уточнило издание.

Грузия считает Абхазию и Южную Осетию территориями, оккупированными Россией после того, как 8 августа 2008 года Россия вмешалась в вооруженный конфликт между Грузией и Южной Осетией, а затем признала независимость Южной Осетии и Абхазии, говорится в справке "Кавказского узла" о "Пятидневной войне" 2008 года.

Напомним, что в Абхазии периодически сообщалось о задержаниях граждан Грузии и иностранцев по подозрению в шпионаже. Так, в октябре 2025 года был арестован житель Гальского района Шалва Хизанишвили, обвиняемый в шпионаже, дело которого передано в Верховный суд региона. В январе 2025 года 15 лет лишения свободы получил Каха Мурадов по обвинению в государственной измене и незаконном обороте оружия. А в 2023 году 10 лет и 6 месяцев лишения свободы получила гражданка Грузии Кристина Такаландзе. В конце января 2026 года из Абхазии выдворили британца Кулдипа Сингха, заподозренного в возможной причастности к деятельности иностранной спецслужбы.