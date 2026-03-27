Военный из Северной Осетии убит в зоне СВО

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Геннадий Бабиев из Моздокского района убит в боевых действиях. С начала российской операции на Украине официально признаны убитыми там не менее 577 комбатантов из Северной Осетии.

Как писал "Кавказский узел", к 27 марта были официально признаны убитыми в военной операции на Украине не менее 576 военнослужащих из Северной Осетии. В тот день администрация Моздокского района сообщила, что на Украине убит Зауди Будайчиев.

При выполнении боевых задач в зоне военных действий на Украине был убит 47-летний житель Моздокского района Геннадий Бабиев, года рождения, сообщила администрация муниципалитета в своем Telegram-канале.

Похороны Бабиева состоялись 26 марта. Подробности биографии и обстоятельства смерти военнослужащего в публикации чиновников не приведены.

Таким образом, официально признаны убитыми в военной операции не менее 577 бойцов из Северной Осетии. "Кавказский узел" ведет поименный список уроженцев СКФО и ЮФО, убитых в военной операции. Список составлен на основании данных, официально озвученных представителями властей и силовыми ведомствами, говорится в справке "Кавказского узла" "Статистика СВО: для юга России потери растут".

В предыдущий раз о смерти участника СВО из Моздокского района сообщалось 26 марта - тогда власти проинформировали, что на Украине убит Георгий Тхишев.

Госнаграды, мемориальные доски и выступления на "Первом канале" не гарантируют семьям убитых поддержку государства, говорится в материале "Кавказского узла" "Служили три товарища: как власти лишают льгот семьи убитых добровольцев", в котором описаны истории бойцов из других регионов. В частности, вдова одного из убитых рассказала, что без тела батальон не осуществлял выплат в связи с гибелью военнослужащего.