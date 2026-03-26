Названо имя убитого на Украине военного из Северной Осетии

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Георгий Тхишев из Моздокского района убит в боевых действиях. С начала российской операции на Украине официально признаны убитыми там не менее 575 комбатантов из Северной Осетии.

Как писал "Кавказский узел", к 25 марта были официально признаны убитыми в военной операции на Украине не менее 574 военнослужащих из Северной Осетии. В тот день администрация Моздокского района сообщила, что на Украине убит 20-летний Марик Высоцкий.

Число убитых в СВО бойцов с юга России превысило 8900 Не менее 4384 бойцов из СКФО и 4519 - из ЮФО официально признаны убитыми в военной операции на Украине.

Житель Моздокского района Георгий Тхишев был убит "при выполнении задач" в зоне боев на Украине, сообщила администрация муниципалитета в своем Telegram-канале.

Тхишев, которому в 2025 году исполнилось 27 лет, будет похоронен в Моздоке сегодня, 26 марта. Подробности биографии и обстоятельства смерти военнослужащего в публикации чиновников не приведены.

Таким образом, официально признаны убитыми в военной операции не менее 575 бойцов из Северной Осетии. "Кавказский узел" ведет поименный список уроженцев СКФО и ЮФО, убитых в военной операции. Список составлен на основании данных, официально озвученных представителями властей и силовыми ведомствами, говорится в справке "Кавказского узла" "Статистика СВО: для юга России потери растут".

В предыдущий раз о смерти участника СВО из Моздокского района сообщалось 23 марта - тогда власти проинформировали, что на Украине убит Виктор Лежава.

Госнаграды, мемориальные доски и выступления на "Первом канале" не гарантируют семьям убитых поддержку государства, говорится в материале "Кавказского узла" "Служили три товарища: как власти лишают льгот семьи убитых добровольцев", в котором описаны истории бойцов из других регионов. "Удостоверение ветерана боевых действий было выдано только потому, что Василий успел прослужить в ВДВ три месяца по контракту от ВЧ в Одинцово", - рассказала, в частности, родственница одного из них.