15:49, 23 марта 2026

Комбатант из Северной Осетии убит на Украине

Военнослужащий. Иллюстрация создана "Кавказским узлом" при помощи ИИ в программе Copilot

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Виктор Лежава из Моздокского района убит в боевых действиях. С начала военной операции на Украине официально признаны убитыми как минимум 573 бойца из Северной Осетии.

Как писал "Кавказский узел", к 16 марта были официально признаны убитыми в военной операции на Украине не менее 572 бойцов из Северной Осетии.

Российские военные в зоне боевых действий. Кадр видео Минобороны https://t.me/mod_russia/58925
08:25 21.03.2026
Число убитых в СВО бойцов с юга России превысило 8900
Не менее 4384 бойцов из СКФО и 4519 - из ЮФО официально признаны убитыми в военной операции на Украине.

Администрация Моздокского района сообщила в своем телеграм-канале, что в военной операции на Украине убит житель поселка Садовый Виктор Лежава, 1992 года рождения. Подробности биографии и дата смерти в сообщении не приведены.

Таким образом, официально признаны убитыми в военной операции не менее 573 бойцов из Северной Осетии.

Ранее грузинские пользователи соцсети подключились к обсуждению сообщения о том, что шесть осетинских бойцов убиты в боевых действиях на Украине. Участники дискуссии напомнили о вооруженном конфликте Грузии и Южной Осетии.

"Кавказский узел" ведет поименный список уроженцев СКФО и ЮФО, убитых в военной операции. Список составлен на основании данных, официально озвученных представителями властей и силовыми ведомствами, говорится в справке "Кавказского узла" "Статистика СВО: для юга России потери растут".

Госнаграды, мемориальные доски и выступления на "Первом канале" не гарантируют семьям убитых поддержку государства, говорится в материале "Кавказского узла" "Служили три товарища: как власти лишают льгот семьи убитых добровольцев", в котором описаны истории бойцов из других регионов.  "Я получаю на двоих несовершеннолетних детей как семья военных пенсионеров всего лишь двенадцать тысяч рублей в месяц", - возмущается вдова Василия Штылуна, получившая за убитого в 2022 году мужа пять миллионов рублей от подразделения "Ветераны". 

Мы обновили приложения на Android и IOS! Будем признательны за критику, идеи по развитию как в Google Play/App Store, так и на страницах КУ в соцсетях. Без установки VPN вы можете читать нас в Telegram (в Дагестане, Чечне и Ингушетии – с VPN). Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте, как обычно, и в соцсетях Facebook*, Instagram*, "ВКонтакте", "Одноклассники" и X. Смотреть видео "Кавказского узла" можно в YouTube. Присылайте в WhatsApp* сообщения на номер +49 157 72317856, в Telegram – на тот же номер или пишите по адресу @Caucasian_Knot.

* деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.

