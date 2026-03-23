Комбатант из Северной Осетии убит на Украине

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Виктор Лежава из Моздокского района убит в боевых действиях. С начала военной операции на Украине официально признаны убитыми как минимум 573 бойца из Северной Осетии.

Как писал "Кавказский узел", к 16 марта были официально признаны убитыми в военной операции на Украине не менее 572 бойцов из Северной Осетии.

Администрация Моздокского района сообщила в своем телеграм-канале, что в военной операции на Украине убит житель поселка Садовый Виктор Лежава, 1992 года рождения. Подробности биографии и дата смерти в сообщении не приведены.

Таким образом, официально признаны убитыми в военной операции не менее 573 бойцов из Северной Осетии.

Ранее грузинские пользователи соцсети подключились к обсуждению сообщения о том, что шесть осетинских бойцов убиты в боевых действиях на Украине. Участники дискуссии напомнили о вооруженном конфликте Грузии и Южной Осетии.

"Кавказский узел" ведет поименный список уроженцев СКФО и ЮФО, убитых в военной операции. Список составлен на основании данных, официально озвученных представителями властей и силовыми ведомствами, говорится в справке "Кавказского узла" "Статистика СВО: для юга России потери растут".

Госнаграды, мемориальные доски и выступления на "Первом канале" не гарантируют семьям убитых поддержку государства, говорится в материале "Кавказского узла" "Служили три товарища: как власти лишают льгот семьи убитых добровольцев", в котором описаны истории бойцов из других регионов. "Я получаю на двоих несовершеннолетних детей как семья военных пенсионеров всего лишь двенадцать тысяч рублей в месяц", - возмущается вдова Василия Штылуна, получившая за убитого в 2022 году мужа пять миллионов рублей от подразделения "Ветераны".