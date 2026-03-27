08:55, 27 марта 2026

Боец из Северной Осетии убит на Украине

Военный на СВО. Иллюстрация создана «Кавказским узлом» с помощью ИИ в программе Copilot

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Зауди Будайчиев из Моздокского района убит в боевых действиях. С начала российской операции на Украине официально признаны убитыми там не менее 576 комбатантов из Северной Осетии.

Как писал "Кавказский узел", к 26 марта были официально признаны убитыми в военной операции на Украине не менее 575 военнослужащих из Северной Осетии. В тот день администрация Моздокского района сообщила, что на Украине убит 27-летний Георгий Тхишев.

08:25 21.03.2026
Число убитых в СВО бойцов с юга России превысило 8900
Не менее 4384 бойцов из СКФО и 4519 - из ЮФО официально признаны убитыми в военной операции на Украине.

Житель Моздокского района Зауди Будайчиев был убит "при выполнении задач" в зоне боев на Украине, сообщила администрация муниципалитета в своем Telegram-канале.

Похороны состоялись 27 марта. Подробности биографии и обстоятельства смерти военнослужащего в публикации чиновников не приведены.

Таким образом, официально признаны убитыми в военной операции не менее 576 бойцов из Северной Осетии. "Кавказский узел" ведет поименный список уроженцев СКФО и ЮФО, убитых в военной операции. Список составлен на основании данных, официально озвученных представителями властей и силовыми ведомствами, говорится в справке "Кавказского узла" "Статистика СВО: для юга России потери растут".

В предыдущий раз о смерти участника СВО из Моздокского района сообщалось 24 марта - тогда власти проинформировали, что на Украине убит Марик Высоцкий.

Госнаграды, мемориальные доски и выступления на "Первом канале" не гарантируют семьям убитых поддержку государства, говорится в материале "Кавказского узла" "Служили три товарища: как власти лишают льгот семьи убитых добровольцев", в котором описаны истории бойцов из других регионов. "Удостоверение ветерана боевых действий было выдано только потому, что Василий успел прослужить в ВДВ три месяца по контракту от ВЧ в Одинцово", - рассказала, в частности, родственница одного из них.

Без установки VPN вы можете читать нас в Telegram (в Дагестане, Чечне и Ингушетии – с VPN). Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте, как обычно, и в соцсетях Facebook*, Instagram*, "ВКонтакте", "Одноклассники" и X. Смотреть видео "Кавказского узла" можно в YouTube. Присылайте в WhatsApp* сообщения на номер +49 157 72317856, в Telegram – на тот же номер или пишите по адресу @Caucasian_Knot.

* деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.

Автор: "Кавказский узел"

События
07:50, 27 марта 2026
Причиной катастрофы вертолета в Дагестане названы действия пилота
06:51, 27 марта 2026
Сельчанин в Азербайджане получил ранения при взрыве мины
05:52, 27 марта 2026
Дело жителя Сочи об оскорблении чувств верующих дошло до суда
04:53, 27 марта 2026
Трое бойцов из Дагестана убиты на Украине
20:39, 26 марта 2026
Боец из Южной Осетии убит на Украине
19:43, 26 марта 2026
Двух бывших полицейских из Сочи осудили за избиение отдыхающего
Все события дня
Новости
Военный на СВО. Иллюстрация создана «Кавказским узлом» с помощью ИИ в программе Copilot
04:45, 26 марта 2026
Названо имя убитого на Украине военного из Северной Осетии
20:48, 25 марта 2026
Суд обязал выплатить компенсацию семье погибшей в больнице Владикавказа
Махачкалинский порт. Фото: Управление Россельхознадзор
19:00, 25 марта 2026
Число запросов на отгрузку товаров в Иран через порт Махачкалы выросло на фоне войны
Марик Высоцкий. Скриншот публикации администрации Моздокского района https://t.me/MozdokRaionAMS/7505
09:07, 25 марта 2026
Военнослужащий из Северной Осетии убит в боевых действиях
Приговор по делу о теракте в "Крокус Сити". Иллюстрация создана "Кавказским узлом" с помощью ИИ в программе Copilot
01:14, 25 марта 2026
За период с 9 по 22 марта в вооруженных и террористических атаках в Северокавказском и Южном федеральных округах жертв не зафиксировано
Персоналии
Адам Кадыров. Скриншот https://t.me/RKadyrov_95/5521
13:15, 26 марта 2026
Кадыров Адам Рамзанович
Илия II, Святейший и Блаженнейший Католикос-Патриарх всея Грузии. Фото http://www.patriarchia.ru/db/text/501320.html
14:08, 23 марта 2026
Илия II
Апти Алаудинов. Фото: Грозный Информ https://www.grozny-inform.ru
14:09, 19 марта 2026
Апти Алаудинов
Справочник
БПЛА над Тегераном. Иллюстрация создана «Кавказским узлом» с помощью ИИ в программе Copilot Главное о влиянии военного конфликта с Ираном на Кавказ

Рамзан Кадыров, Никита Журавель, Адам Кадыров. Коллаж "Кавказского узла". Фото REUTERS/Sergei Karpukhin, grozny.tv,"Грозный Информ" https://www.grozny-inform.ru/ Избиение Никиты Журавеля: зачем кадыровцам понадобилось публиковать видео

Адам Кадыров. Изображение создано "Кавказским узлом" при помощи ИИ в программе Copilot. Что известно о засекреченном инциденте с Адамом Кадыровым в Грозном

Последние записи в блогах
Фото
17:31, 18 марта 2026
Нальчик и соседи. Кавказ в поисках справедливости
"Не справился с управлением". Жители Северной Осетии высказались за отставку главы республики
Фото
12:23, 8 марта 2026
Нальчик и соседи. Кавказ в поисках справедливости
Житейская история с неожиданной концовкой
Фото
14:03, 17 января 2026
Нальчик и соседи. Кавказ в поисках справедливости
Муфтий сказал, другие обиделись
Все блоги
Аналитика
13:47, 2 марта 2026
В феврале 2026 года в вооруженных и террористических атаках на Северном Кавказе и юге России  погибли три человека
12:37, 2 февраля 2026
В январе 2026 года в вооруженных и террористических атаках на Северном Кавказе погибли три человека
Темы дня
Евгений Горобец, Роман Рябцев и Аслан Ачмизов (слева направо). Фото: Администрация города Сочи
27 марта 2026, 09:55
Силовики задержали трех чиновников мэрии Сочи

Проект небоскреба "Ахмат-тауэр" в Грозном. Фото: Грозный Информ https://www.grozny-inform.ru/news/society/182258/
27 марта 2026, 03:54
Строительство небоскреба "Ахмат-тауэр" возобновлено в Грозном

Участники собрания на Руставели, 26 марта 2026 года. Фото: Mindia Gabadze / Publika
26 марта 2026, 22:58
Протестующие в Тбилиси потребовали освободить арестованных демонстрантов

Айшат Баймурадова. Иллюстрация создана "Кавказским узлом" при помощи ИИ в программе Copilot
26 марта 2026, 18:47
Организацию похорон Баймурадовой взяло на себя следствие

Адам Кадыров впервые появился на совещании после сообщений о ДТП
Пашинян поспорил с беженкой из Карабаха, но позже извинился
Алаудинов отреагировал на критику Путина со стороны Ильи Ремесло
Плесень и холод: мать раскритиковала детское отделение больницы в Кизилюрте
Иранские беспилотники атаковали Азербайджан
Чеченцы Дагестана почтили память жертв сталинских репрессий
