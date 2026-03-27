Боец из Северной Осетии убит на Украине

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Зауди Будайчиев из Моздокского района убит в боевых действиях. С начала российской операции на Украине официально признаны убитыми там не менее 576 комбатантов из Северной Осетии.

Как писал "Кавказский узел", к 26 марта были официально признаны убитыми в военной операции на Украине не менее 575 военнослужащих из Северной Осетии. В тот день администрация Моздокского района сообщила, что на Украине убит 27-летний Георгий Тхишев.

Житель Моздокского района Зауди Будайчиев был убит "при выполнении задач" в зоне боев на Украине, сообщила администрация муниципалитета в своем Telegram-канале.

Похороны состоялись 27 марта. Подробности биографии и обстоятельства смерти военнослужащего в публикации чиновников не приведены.

Таким образом, официально признаны убитыми в военной операции не менее 576 бойцов из Северной Осетии. "Кавказский узел" ведет поименный список уроженцев СКФО и ЮФО, убитых в военной операции. Список составлен на основании данных, официально озвученных представителями властей и силовыми ведомствами, говорится в справке "Кавказского узла" "Статистика СВО: для юга России потери растут".

В предыдущий раз о смерти участника СВО из Моздокского района сообщалось 24 марта - тогда власти проинформировали, что на Украине убит Марик Высоцкий.

Госнаграды, мемориальные доски и выступления на "Первом канале" не гарантируют семьям убитых поддержку государства, говорится в материале "Кавказского узла" "Служили три товарища: как власти лишают льгот семьи убитых добровольцев", в котором описаны истории бойцов из других регионов. "Удостоверение ветерана боевых действий было выдано только потому, что Василий успел прослужить в ВДВ три месяца по контракту от ВЧ в Одинцово", - рассказала, в частности, родственница одного из них.