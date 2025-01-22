Гражданин Абхазии приговорен к длительному сроку за госизмену

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Каха Мурадов признан виновным в госизмене и приговорен к 15 годам лишения свободы в колонии строгого режима.

Верховный суд Абхазии вынес приговор Кахе Мурадову 21 января.

По данным следствия, Мурадов собирал и передавал информацию "вражеским спецслужбам в ущерб безопасности республики Абхазия". "Он также поддерживал контакты с экс-командирами так называемого Гагрского батальона Госсовета Грузии, членами радикальной националистической группировки «Мхедриони», а также наёмниками грузинского легиона, участвующего в боевых действиях на стороне Вооруженных Сил Украины", - говорится в сообщении, опубликованном на официальном сайте прокуратуры республики Абхазия.

Мурадов был задержан сотрудника Службы госбезопасности Абхазии в мае прошлого года. Свою вину он не признал.

Суд признал его виновным в совершении преступления по статье 273 УК Абхазии (государственная измена) и части 1 статьи 217 УК Абхазии (незаконное приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка и ношение оружия, боеприпасов и взрывчатых веществ). Он приговорен к 15 годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима.

Ранее "Кавказский узел" писал, что в декабре прошлого года в Абхазии был задержан гражданин Румынии Дэвид Керч, который подозревается в том, что по заданию украинской разведки он планировал провести съемку военных баз и объектов.

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