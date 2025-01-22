RU EN
поиск
Меню
АбхазияАджарияАдыгеяАзербайджанАрменияАстраханская областьВолгоградская областьГрузияДагестанИнгушетияКабардино-БалкарияКалмыкияКарачаево-ЧеркесияКраснодарский крайНагорный КарабахРоссийская ФедерацияРостовская областьСеверная Осетия - АланияСКФОСтавропольский крайЧечняЮжная ОсетияЮжный КавказЮФО
Главная   /   Лента новостей
06:48, 22 января 2025

Гражданин Абхазии приговорен к длительному сроку за госизмену

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Каха Мурадов признан виновным в госизмене и приговорен к 15 годам лишения свободы в колонии строгого режима.

Верховный суд Абхазии вынес приговор Кахе Мурадову 21 января.

По данным следствия, Мурадов собирал и передавал информацию "вражеским спецслужбам в ущерб безопасности республики Абхазия". "Он также поддерживал контакты с экс-командирами так называемого Гагрского батальона Госсовета Грузии, членами радикальной националистической группировки «Мхедриони», а также наёмниками грузинского легиона, участвующего в боевых действиях на стороне Вооруженных Сил Украины", - говорится в сообщении, опубликованном на официальном сайте прокуратуры республики Абхазия.

Мурадов был задержан сотрудника Службы госбезопасности Абхазии в мае прошлого года. Свою вину он не признал.

Суд признал его виновным в совершении преступления по статье 273 УК Абхазии (государственная измена) и части 1 статьи 217 УК Абхазии (незаконное приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка и ношение оружия, боеприпасов и взрывчатых веществ). Он приговорен к 15 годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима.

Ранее "Кавказский узел" писал, что в декабре прошлого года в Абхазии был задержан гражданин Румынии Дэвид Керч, который подозревается в том, что по заданию украинской разведки он планировал провести съемку военных баз и объектов.

Читайте "Кавказский узел" в Telegram без установки VPN и используйте браузер CENO для обхода блокировок. Установите наше мобильное приложение для Android и IOS. Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте, как обычно, и в соцсети X (бывший Twitter). Смотрите видео "Кавказского узла" в YouTube и оставайтесь на связи в соцсетях "ВКонтакте" и "Одноклассники". Присылайте в WhatsApp* сообщения на номер +49 157 72317856, в Telegram – на тот же номер или писать @Caucasian_Knot.

* деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.

Автор: "Кавказский узел"

Гласность помогает решить проблемы
Отправь сообщение, фото и видео на «Кавказский узел» через мессенджеры
+49 157 72317856
+49 157 72317856
Мобильная форма
Фото и видео для публикации нужно присылать через Telegram, выбрав функцию «Файл», либо через WhatsApp - выбрав функцию «Документ». Кнопки работают при установленных приложении Telegram и WhatsApp. Номер для Телеграм и WhatsApp +49 1577 2317856.
Новости
Последствия пожара в селе Папанырхуа. Фото: МЧС Абхазии https://mchs.apsny.land/novosti/item/3070-tragediya-v-galskom-rajone
17:32, 18 января 2025
Жительница абхазского села госпитализирована после гибели пяти внуков
Сгоревший дом, при пожаре в котором погибли пятеро детей. Скриншот фото "Апсны Медиа" от 06.01.25, https://t.me/apsnypress/16793.
19:31, 8 января 2025
Грузия объявила траур по погибшим в Абхазии детям
08:41, 6 января 2025
Жители Галского района рассказали подробности об инциденте с гибелью детей при пожаре
Высоковольтная линия. Стоп-кадр видео https://www.youtube.com/watch?v=DfxWruV0WVU&t=106s.
19:25, 1 января 2025
Энергокризис назван поводом для Грузии улучшить отношения с Абхазией
22:19, 22 декабря 2024
Эксперты оценили шансы Абхазии на получение электричества от Грузии
Персоналии
Бидзина Иванишвили. Фото : Александр Имедашвили, NEWSGEORGIA
17:19, 28 декабря 2024
Иванишвили Бидзина (Борис) Григорьевич
Апти Алаудинов. Фото: Грозный Информ https://www.grozny-inform.ru
11:12, 18 декабря 2024
Апти Алаудинов
Рамзан Кадыров. Фото: REUTERS/Said Tsarnayev
11:49, 16 декабря 2024
Кадыров Рамзан Ахматович
Выбор редактора
Фото
16:21, 21 января 2025
BERG...man Tbilisi
27
Смертная казнь, Трамп, демократия и воля лидера, в которую всё упирается?
Фото
10:23, 21 января 2025
BERG...man Tbilisi
26
Власти Грузии надеются, что Трамп победит "дип стэйт" и "либеральный фашизм"
Фото
08:52, 17 января 2025
BERG...man Tbilisi
31
Кварацхелия в ПСЖ? Зачем?
Все блоги
Справочник
Коллаж "Кавказского узла". Скриншоты https://t.me/ekho_dagestana1/14804, https://t.me/nn_com/3510** Избиение дагестанской блогерши и спор вокруг против домашнего насилия

Кадры захвата заключенными заложников в СИЗО-1 Ростова-на-Дону. Коллаж "Кавказского узла". Фото https://t.me/shot_shot/67693, https://www.youtube.com/watch?v=DEM9O_XMf-Y Захват заложников в ростовском СИЗО

Протестующие держат портреты Станислава Маркелова и Анастасии Бабуровой во время антифашистского митинга в центре Москвы 19 января 2011 года. Фото: REUTERS/Сергей Карпухин Убийство Станислава Маркелова и Анастасии Бабуровой

Блогеры
Фото
16:21, 21 января 2025
BERG...man Tbilisi
27
Смертная казнь, Трамп, демократия и воля лидера, в которую всё упирается?
Фото
10:23, 21 января 2025
BERG...man Tbilisi
26
Власти Грузии надеются, что Трамп победит "дип стэйт" и "либеральный фашизм"
Фото
16:33, 20 января 2025
BERG...man Tbilisi
25
Ни одна профессия не является индульгенцией перед законом: глава АР Аджарии о задержании журналиста
Фото
12:08, 19 января 2025
BERG...man Tbilisi
51
Двалишвили победил Нурмагомедова. Махачев превзошел Хабиба
Фото
07:22, 19 января 2025
BERG...man Tbilisi
25
Политические штормы и прочность государственных кораблей в 25 году?
Аналитика
10:49, 3 января 2025
4 человека погибли и 1 ранен в ходе вооруженного конфликта на Северном Кавказе в IV квартале 2024 года
10:47, 2 января 2025
В декабре 2024 года в ходе вооруженного конфликта на Северном Кавказе жертв зафиксировано не было
Темы дня
Губад Ибадоглу. Кадр видео с YouTube-канала Pressklub TV от 01.08.23, https://www.youtube.com/watch?v=h-9COSMqz-w&t=36s
21 января 2025, 23:35
Защита Губада Ибадоглу заявила о нарушении его прав полицией

Мовсар Умаров. Кадр видео https://www.youtube.com/watch?v=pVqepeX_DEw
21 января 2025, 20:06
Правозащитники сочли незаконным решение суда по делу Умарова

Уборка мазута на пляже Анапы. Фото пресс-службы мэрии Анапы
21 января 2025, 16:33
Новые выбросы мазута зафиксированы в Анапе

Александр Труфанов. Фото: https://mash.ru/rnd/news/203436/
21 января 2025, 13:57
Появилась информация о ранении ростовчанина в плену "Хамаса"

Жители Воскресенского против превращения их земли в токсичную свалку
Жители Воскресенского против превращения их земли в токсичную свалку
Тбилиси: борьба за право скрывать лица
Тбилиси: борьба за право скрывать лица
Армяне протестуют против суда над пленными в Баку
Армяне протестуют против суда над пленными в Баку
Добровольцы СВО жалуются, что их удерживают в Чечне #shorts
Добровольцы СВО жалуются, что их удерживают в Чечне #shorts
Участник СВО обратился к Бастрыкину по делу Федоренко #shorts
Участник СВО обратился к Бастрыкину по делу Федоренко #shorts
Рождество в Тбилиси: протест и праздник
Рождество в Тбилиси: протест и праздник
Показать больше