Группа бойцов отправлена из Чечни в зону СВО

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Очередная группа бойцов, прошедших подготовку в Российском университете спецназа, вылетела из Грозного в зону боевых действий.

Как писал "Кавказский узел", власти Чечни регулярно рапортуют об отправке групп бойцов из республики в зону боев на Украине, последний такой отчет Рамзан Кадыров публиковал 4 марта. Из Чечни для участия в военной операции на Украине направлено 70520 бойцов, из них 24500 - добровольцы, а зоне боевых действий находятся 14 тысяч бойцов, заявил 25 марта глава правительства республики Магомед Даудов.

Данные про общее число отправленных из Чечни силовиков не учитывают выбывших военных, находящихся на казарменном положении, в отгулах или уехавших из зоны боевых действий в рамках ротации. При этом с ноября 2022 года каждый отчет об отправке очередной группы Кадыров сопровождает призывом обратиться в мэрию Грозного и записаться добровольцем, а также регулярно подчеркивает, что поток добровольцев не снижается и проблем с их набором нет. Также он регулярно сообщает, что среди добровольцев много жителей других регионов России.

Из Международного аэропорта Грозный в зону проведения СВО отправилась очередная группа бойцов, отчитался сегодня утром глава Чечни Рамзан Кадыров. По его словам, каждый из добровольцев прошёл серьёзную подготовку в Российском университете спецназа имени Президента РФ Владимира Путина.

Как следует из приложенного у публикации видео, председатель правительства Чечни Магомед Даудов, выступая перед бойцами, отметил, что многие из них не первый раз отправляются в зону боевых действий.

"Кавказский узел" также писал, что в конце января Кадыров выступил против переговоров с Украиной, заявив, что считает правильным продолжать специальную военную операцию "до конца". 5 февраля он отчитался, что 20 уроженцев Чечни возвращены из украинского плена, а журналисты обнаружили среди освобожденных "ахматовцев" осужденного за сексуальное насилие над детьми и бывшего чиновника.

Российский университет спецназа - организованный Рамзаном Кадыровым учебный центр в Гудермесе, где проводится подготовка добровольцев для отправки в зону военных действий и базируется спецназ "Ахмат". "Кавказский узел" подготовил справку "Чему учат в университете спецназа имени Путина в Чечне".