Военнослужащий осужден в Чечне за уклонение от службы

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Военный суд в Грозном приговорил к пяти годам заключения военнослужащего Александра Павленко, признав его виновным в самовольном оставлении части.

Согласно материалам дела, мобилизованный в сентябре 2022 года житель Волгограда Александр Павленко в январе текущего года не явился из отпуска в воинскую часть, расположенную в Чечне, а на службу явился только в мае. Все это время находился дома в Волгограде.

Грозненский гарнизонный суд приговорил Павленко к пяти годам лишения свободы в колонии общего режима, признав его виновным в самовольном оставлении части. Защита Павленко обжаловала приговор. Однако апелляция оставила приговор суда первой инстанции в силе.

Комментариев от представителей Александра Павленко не поступало.

"Кавказский узел" также писал, что 16 апреля стало известно, что военный суд в Грозном приговорил к пяти годам заключения военнослужащего Сергея Нехаева, также признав его виновным в самовольном оставлении части.

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