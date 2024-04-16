16 апреля 2024, 08:17

Военнослужащий осужден в Чечне за уклонение от службы

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Военный суд в Грозном приговорил к пяти годам заключения военнослужащего Сергея Нехаева, признав его виновным в самовольном оставлении части.

По версии следствия, 10 апреля 2023 года житель Волгоградской области Сергей Нехаев не вернулся из отпуска в воинскую часть в Чечне, и остался в своем доме в городе Волжский. Затем 15 сентября 2023 года он сам пришел в военную комендатуру Грозненского гарнизона.

Грозненский гарнизонный военный суд приговорил Нехаева к пяти годам лишения свободы в колонии общего режима, признав его виновным по части 5 статьи 337 УК РФ ("Самовольное оставление части", предусматривает до 10 лет лишения свободы, – Прим. "Кавказского узла"), сообщил 15 апреля "Интерфакс" со ссылкой на пресс-службу суда.

Комментариев от Сергея Нехаева или его представителей не поступало.

"Кавказский узел" также писал, что 13 апреля стало известно, что суд в Ростове-на-Дону утвердил приговор Грозненского военного суда мобилизованному Тимуру Джармухамбетову, осужденному на два года колонии также за оставление части.

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Автор: "Кавказский узел"

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НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО “МЕМО”, ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО “МЕМО”.

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