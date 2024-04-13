13 апреля 2024, 20:42

Военный из Чечни приговорен к двум годам колонии за отсутствие на службе

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Суд в Ростове-на-Дону утвердил приговор Грозненского военного суда мобилизованному Тимур Джармухамбетову, осужденному на два года колонии за оставление части.

Грозненский гарнизонный военный суд признал  мобилизованного Тимура Джармухамбетова виновным в двух эпизодах оставления места службы. Защита Джармухамбетова подала апелляцию, но апелляционная инстанция оставила приговор в силе, следует из оперделения суда, опубликованном на сайте Южного окружного военного.

Джармухамбетов, по версии следствия и суда, дважды покидал место службы, один раз на срок от 10 дней до месяца, второй раз - на срок от двух до 10 дней, его задерживала военная полиция по месту жительства. Суд первой инстанции приговорил его к двум годам колонии общего режима, указано в определении.

Защита оспаривала суровость приговора, отметив, что Джармухамбетов раскаялся и активно содействовал расследованию, намерен продолжить военную службу в зоне проведения специальной военной операции. Также защита подчеркнула, что он проживал с женщиной, имеющей семеро несовершеннолетних детей, которой оказывал помощь в их содержании и воспитании.

Апелляционная инстанция сочла приговор справедливым, подчеркнув, что суд первой инстанции верно оценил все обстоятельства, учтя в том числе положительные характеристики и его участие в благотворительности и оставила в силе приговор суда первой инстанции.

"Кавказский узел" также писал, что  24 сентября 2022 года, после объявления мобилизации, в Уголовный кодекс России были введены части 2.1, 3.1 и 5 статьи 337 о самовольном оставлении части или места службы в период мобилизации. Поправками предусмотрено лишение свободы на срок до 10 лет. Ужесточение в России законодательства после объявления мобилизации привело к более суровым приговорам за отсутствие в воинской части или дезертирство, констатировали опрошенные "Кавказским узлом" правозащитники.

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Примечание:

"Суды в Чечне продемонстрировали ужесточение подхода к дезертирству", "Мобилизованный из Астраханской области обвинен в дезертирстве", "Контрактник из Краснодарского края приговорен к шести годам за дезертирство".

Автор: "Кавказский узел"

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НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО “МЕМО”, ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО “МЕМО”.

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