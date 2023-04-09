Мать Адама Оздоева призвала его сдаться силовикам

09 апреля 2023, 14:52

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Мать одного из разыскиваемых по подозрению в нападениях на силовиков в Ингушетии записала видеообращение, в котором призвала сына сдаться властям.

Как писал "Кавказский узел", после перестрелки в селе Зязиков-Юрт полиция Ингушетии пообещала награду за помощь в розыске Микаила Мошхоева, Амира Бокова, Амирхана Гуражева и Адама Оздоева. По версии МВД, они причастны как к нападению на пост ДПС на границе с Северной Осетией 27 марта, так и к покушению на силовиков в Зязиков-Юрте. 7 апреля Амир Боков сдался силовикам, на следующий день стало известно о задержании Микаила Мошхоева.

5 апреля во время контртеррористической операции силовики обнаружили группу предполагаемых боевиков в селе Зязиков-Юрт. Во время перестрелки погибли три сотрудника полиции, еще восемь силовиков получили ранения. Предполагаемым боевикам удалось скрыться. Потери силовиков в перестрелке стали наибольшим числом жертв за день среди силовиков в Ингушетии после августа 2012 года, подсчитал "Кавказский узел".

Мать Адама Оздоева попросила его сдаться полиции, сообщила сегодня "Фортанга" в своем телеграм-канале, опубликовав видеообращение женщины, размещенное поздно вечером 8 апреля в телеграм-канале ingterpol_news.

На опубликованном 32-секундном видео немолодая женщина говорит на ингушском языке, обращаясь к Адаму. В ее речи слышны слова "под чьим-то влиянием", сказанные на русском языке.

"Адам, я прошу тебя в этот святой месяц (месяц поста Рамадан. – Прим. "Кавказского узла"), если ты причастен к этому, сдайся властям. Твои родители и сестры не находят себе места. Если ты под чьим-то влиянием, сдайся властям", - привело издание перевод слов женщины на видео.

Телеграм-канал ingterpol_news, также отметив, что мать Оздоева просит сына сдаться силовикам, в своей публикации привел несколько иной перевод части ее обращения.

"В этот священный месяц Рамадан мы все - отец и мать, сёстры и близкие, в подавленном состоянии. Если ты под чьим-то влиянием, не слушай их - вырвись! Мы тебя умоляем и мы тебя прощаем", - приводятся в публикации слова матери Оздоева.

Раненные в перестрелке полицейские остаются в стационаре, сообщило вечером 8 апреля МВД по Ингушетии. Среди раненых - старший участковый уполномоченный Малгобекского ОМВД Рустам Картоев и сотрудник СОБР Росгвардии Александр, чью фамилию ведомство не указало. "По указанию министра [внутренних дел Ингушетии] семьям полицейских будет оказана материальная помощь", - говорится в сообщении в телеграм-канале министерства. Новой информации о ходе розыска Амирхана Гуражева и Адама Оздоева ведомство, по состоянию на 14.39 мск, не сообщило.

Напомним, силовики объявили в розыск Мошхова, Бокова, Гуражева и Оздоева после нападения на пост ДПС на границе с Северной Осетии. В розыск были объявлены еще два молодых человека: Рамазан Эльдиев и Мовсар Коттоев. Эльдиев утром 29 марта был найден мертвым, а 5 апреля появилась информация, что мертвым найден еще один участник группы, предположительно Коттоев.

С вечера 3 апреля в Малгобекском районе действует режим контртеррористической операции. Силовики нашли машины, на которых передвигались объявленные в розыск, а также схрон оружия, сообщили источники в правоохранительных органах.

4 апреля отец Мовсара Коттоева публично отказался от мести за сына. "Я, Коттоев Ахмад, хочу сделать следующее обращение. У меня есть сын Мовсар, который давно ушёл из дома и где-то скрывается. Я заявляю, что он действует не с моего согласия и не по моей воле. Искать его и мстить за него я не собираюсь, что бы с ним ни случилось. Я прощаю его кровь любому", - заявил он в видеообращении.

Ранее, 1 апреля, тейп Боковых обратился к другим ингушским тейпам и сообщил, что помогает силовикам в поиске своего родственника. Тейп Оздоевых обратился к Адаму Оздоеву с призывом вернуться домой. В свою очередь родственники Мошхоева исключили его из своего тейпа, а родные Гуражева заявили, что не причастны к его действиям.

Решение о том, исключить провинившегося члена семьи из тейпа или ограничиться порицанием, зависит от многих факторов, в том числе от мнения старейшин, прокомментировали опрошенные "Кавказским узлом" кавказоведы реакцию тейпов. Позиция тейпа может сильно повлиять на жизнь изгоя, отметили они.

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