Силовики подтвердили задержание Микаила Мошхоева в Ингушетии

08 апреля 2023, 12:01

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Оперативный штаб Ингушетии подтвердил задержание Микаила Мошхоева, который подозревается в нападении на сотрудников правоохранительных органов.

Как информировал "Кавказский узел", сегодня рано утром источники в правоохранительных органах сообщили о задержании в Ингушетии одного из подозреваемых в нападении на пост ДПС на границе Ингушетии и Северной Осетии – Микаила Мошхоева.

Оперативный штаб Ингушетии подтвердил задержание Микаила Мошхоева, сообщило сегодня РИА "Новости".

"Оперативным штабом в Республике Ингушетия в ходе проведения оперативно-разыскных мероприятий в рамках контртеррористической операции задержан житель селения Кантышево Мошхоев М.А.1998 года рождения", – привел сегодня "Коммерсант" сообщение оперштаба.

Сведения о задержании Мошхоева подвердило также управления ФСБ по Ингушетии. Следствие считает, что он является членом бандгруппы, причастной к нападению на сотрудников правоохранительных органов, привел сегодня "Интерфакс" сообщение пресс-службы республиканского управления ФСБ.

Напомним, нападение на пост ДПС, расположенный на границе Ингушетии и Северной Осетии, было совершено 27 марта.

"Кавказский узел" также писал, что 5 апреля во время контртеррористической операции силовики обнаружили группу предполагаемых боевиков в селе Зязиков-Юрт. Во время перестрелки погибли три сотрудника полиции, сообщило МВД республики. По данным источников, еще восемь силовиков получили ранения. Предполагаемым боевикам удалось скрыться.

После этого МВД пообещало вознаграждение в три миллиона рублей за помощь в розыске Микаила Мошхоева, Амира Бокова, Амирхана Гуражева и Адама Оздоева. 7 апреля Амир Боков сдался силовикам.

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