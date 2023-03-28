Атака на пост ДПС в Ингушетии стала первой за более чем три года

28 марта 2023, 01:49

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Нападение на стационарный пост ДПС "Волга-14" в Назрановском районе Ингушетии, где был ранен один полицейский, стало первым за 39 месяцев подобным вооруженным инцидентом в республике. Предыдущий аналогичный инцидент произошел в Магасе в декабре 2019 года.

Как писал "Кавказский узел", в ночь с 27 на 28 марта неизвестные обстреляли пост ДПС "Волга-14" в Назрановском районе Ингушетии, один из полицейских получил ранение в ногу.

По данным "Кавказского узла", основанным на собственных материалах и данных из открытых источников, нападение на пост ДПС "Волга-14" в Назрановском районе Ингушетии стало первым за более чем три года. Аналогичный предыдущий инцидент произошел на въезде в Магас 31 декабря 2019 года.

В тот день, по данным силовиков, группа из трех человек подъехала на автомобиле к посту ДПС на въезде в Магас и открыла огонь из автоматов. Двое нападавших были убиты на месте, еще один получил ранения. Один из убитых был идентифицирован как Микаил Мизиев, родственник которого совершил аналогичное нападение на полицейских в Ингушетии в 2017 году. Второй участник нападения в Магасе идентифицирован как Ахмед Имагожев, мастер спорта по армрестлингу.

Предыдущее нападение на полицейский пост в Ингушетии было совершено осенью 2017 года. 5 ноября 2017 года в здании поста ДПС у селения Яндаре в Назрановском районе смертник подорвал бомбу. Его сообщники вступили в перестрелку с полицейскими, НАК рапортовал о двух убитых боевиках. Шесть сотрудников полиции получили ранения, один из них умер в больнице.

Кроме того, в сентябре 2020 года силовики сообщили о "попытке нападения" на пост ДПС "Маяк-12" близ поселка Южный Малгобекского района. Три человека подъехали к посту, один из них угрожал силовику пистолетом. Он дважды попытался выстрелить, но полицейские задержали всех троих.

"Кавказский узел" ведет хронику "Ингушетия. Хроника терактов, обстрелов и похищений".

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