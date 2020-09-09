Следком занялся делом о попытке нападения на полицейских в Ингушетии

09 сентября 2020, 21:27

Три человека были задержаны 7 сентября после попытки вооруженного нападения на полицейских на посту "Маяк 12" в Ингушетии. Следком начал расследовать дело по статье об угрозе применения насилия в отношении представителя власти.

По данным следствия, вечером 7 сентября на стационарном посту "Маяк 12" вблизи поселка Южный Малгобекского района инспектор ДПС остановил для проверки документов автомобиль Toyota Camry без номеров. Водитель - житель Назрани 1978 года рождения - и двое пассажиров были в масках с прорезями для глаз и с огнестрельным оружием. Они вышли из машины и направились к инспектору. Его коллега попытался преградить им путь, водитель направил в его сторону пистолет и стал угрожать ему убийством. Он дважды попытался выстрелить, однако полицейские, применив физическую силу, задержали его и пассажиров, сообщило следственное управление Следственного комитета по Ингушетии.

Следователи возбудили дело по ч.1 ст.318 УК России (применение насилия, не опасного для жизни или здоровья, либо угроза применения насилия в отношении представителя власти...), сказано в сегодняшнем сообщении на сайте ведомства.

Часть 1 ст.318 УК России предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет.