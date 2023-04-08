Источники сообщили о задержании Микаила Мошхоева в Ингушетии

08 апреля 2023, 06:58

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При попытке покинуть Ингушетию задержан Микаил Мошхоев, который подозревается в подготовке терактов и нападении на сотрудников правоохранительных органов, сообщили источники.

Как сообщал "Кавказский узел", МВД пообещало вознаграждение в три миллиона рублей за помощь в розыске Микаила Мошхоева, Амира Бокова, Амирхана Гуражева и Адама Оздоева, которые, по версии следствия, причастны как к нападению на пост ДПС на границе с Северной Осетией, совершенном 27 марта. А также обстрелу силовиков в Малгобеке 3 апреля и покушению на силовиков в Зязиков-Юрте 5 апреля. 7 апреля стало известно, что Амир Боков сдался силовикам.

5 апреля во время контртеррористической операции силовики обнаружили группу предполагаемых боевиков в селе Зязиков-Юрт. Во время перестрелки погибли три сотрудника полиции, сообщило МВД республики. По данным источников, еще восемь силовиков получили ранения. Предполагаемым боевикам удалось скрыться.

Силовики задержали одного из участников нападения на пост ДПС на границе Ингушетии и Северной Осетии, сообщил источник в правоохранительных органах. "Предполагаемый участник нападения на пост ДПС и правоохранителей Мошхоев пытался покинуть республику, его задержали сотрудники правоохранительных органов. Идет допрос", – привел сегодня ТАСС его слова.

Еще один источник правоохранительных органах заявил, что Мошхоев был задержан сотрудниками ФСБ и Центра противодействия экстремизму во время попытки найти пропитание. "Михаил Мошхоев искал пропитание для членов группировки, когда его обнаружили силовики. Благодаря профессиональным действиям сотрудников, [его] удалось взять живым", – процитировала слова источника сегодня на своем сайте газета "Известия".

На 06.55 мск на сайтах ФСБ, МВД России, управления МВД по Ингушетии, а также Следкома и следственного управления СКР по Ингушетии нет информации о задержании Микаила Мошхоева.

Напомним, Мошхоев, Боков, Гуражев и Оздоев были объявлены в розыск после нападения на пост ДПС вместе с еще двумя молодыми людьми, Рамазаном Эльдиевым и Мовсаром Коттоевым. Эльдиев утром 29 марта был найден мертвым, а 5 апреля появилась информация, что мертвым найден еще один участник группы, предположительно, Коттоев.

Потери силовиков в ходе боя в Зязиков-Юрте, включая трех убитых и восьми раненых, стали наибольшим числом жертв за день среди силовиков в Ингушетии после августа 2012 года, следует из хроники вооруженных инцидентов в Ингушетии, которую с 2006 года ведет "Кавказский узел".

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