Режим КТО введен в Малгобекском районе Ингушетии

03 апреля 2023, 20:39

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В Малгобекском районе Ингушетии объявлен режим контртеррористической операции, сообщил республиканский оперштаб.

Режим КТО, о котором говорится в федеральном законе РФ "О противодействии терроризму", допускает удаление физических лиц с отдельных участков местности и объектов, а также ряд иных ограничений, говорится в справочном материале "Кавказского узла" "Режим контртеррористической операции (КТО)".

Режим контртеррористической операции (КТО) введен сегодня вечером на территории Малгобекского района Ингушетии, сообщило РИА "Новости" со ссылкой на оперативный штаб республики. "Начальником УФСБ России по Республике Ингушетия принято решение о проведении с 20.00 мск понедельника контртеррористической операции на территории Малгобекского района", - процитировало агентство сообщение оперштаба.

В Малгобекском районе, где введен правовой режим КТО, применены временные ограничения, отмечается в сообщении.

"Кавказский узел" писал, что 29 марта, после нападения на пост ДПС, управление ФСБ по Ингушетии сообщило о розыске четырех жителей республики - Микаила Мошхоева, Рамазана Эльдиева, Амира Бокова и Амирхана Гуражева - по делу о подготовке терактов. В тот же день стало известно, что Рамазан Эльдиев утром 29 марта был найден мертвым. 1 апреля в ФСБ заявили, что правоохранители ведут розыск по делу о планировании терактов не только Мошхоева, Бокова и Гуражева, но также Адама Оздоева и Мовсара Коттоева. Все пятеро подозреваются силовиками в причастности к нападению на пост ДПС.

Два силовика получили ранения в результате вооруженного нападения на пост ДПС "Волга-24", расположенный на границе Ингушетии и Северной Осетии. Этот инцидент стал первой атакой на силовиков в Северной Осетии почти за девять месяцев. "Кавказский узел" в разделе "Северный Кавказ - статистика жертв" собирает информацию о жертвах вооруженного конфликта на Северном Кавказе.

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