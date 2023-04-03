Контртеррористическая операция в Ингушетии стала первой с 2020 года

03 апреля 2023, 22:49

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Объявлению режима КТО в Малгобекском районе Ингушетии предшествовали две контртеррористические операции в Сунженском и Малгобекском районе республики в августе 2020 года.

Как сообщал "Кавказский узел", Малгобекском районе Ингушетии с 20.00 мск объявлен режим контртеррористической операции. Силовики обнаружили предполагаемых участников нападения на пост ДПС на ферме в Малгобеке, подозреваемые открыли огонь по силовикам, ранили одного из них и скрылись, сообщил источник в правоохранительных органах. Информацию об обстреле силовиков до сообщений о введении КТО в Малгобекском районе распространили телеграм-каналы.

Режим КТО, о котором говорится в федеральном законе РФ "О противодействии терроризму", допускает удаление физических лиц с отдельных участков местности и объектов, а также ряд иных ограничений, говорится в справочном материале "Кавказского узла" "Режим контртеррористической операции (КТО)".

По данным "Кавказского узла", основанным на собственных материалах и информации из открытых источников, режим КТО последний раз объявлялся в Ингушетии в 2020 году. 23 августа 2020 года в селе Троицком Сунженского района силовики провели контртеррористическую операцию, в перестрелке были убиты три сторонника запрещенной в России судом террористической организации "Исламское государство", сообщил Национальный антитеррористический комитет. Местные жители пожаловались на неудобства из-за спецоперации.

В Назрани и селе Сагопши Малгобекского района Ингушетии 6 августа 2020 года прошла контртеррористическая операция, в ходе которой произошла перестрелка с предполагаемыми боевиками. Силовики отчитались о двух убитых и одном задержанном. По данным источников, еще одному человеку, ингушскому спортсмену Муслиму Евлоеву, удалось скрыться. Евлоев - чемпион Азии по вольной борьбе, он выступал за сборную Киргизии, а затем был дисквалифицирован из-за нарушения антидопинговых правил.

В Сунже режим контртеррористической операции был объявлен 30 мая 2020 года, в городе произошла перестрелка. Силовики взяли штурмом хозпостройку, в которой укрывалась вооруженная группа. В ходе боестолкновения силовики убили двух предполагаемых боевиков, сообщили источники в правоохранительных органах.

13 мая 2020 года ингушские силовики проводили операцию за рекой Асса в Сунженском районе, информировали власти. В этих лесах на границе с Чечней силовики вели поиски группировки боевиков Аслана Бютукаева.

До этого контртеррористическая операция в Ингушетии проводилась в августе 2019 года. Тогда в селении Вознесенское Малгобекского района Ингушского района был убит боевик, отказавшийся сдаться, заявил Национальный антитеррористический комитет. На месте перестрелки силовики нашли готовое к применению самодельное взрывное устройство, гранаты, автоматическое оружие и боеприпасы к нему. По данным НАК, убитый вербовал сторонников для подготовки теракта и отъезда к боевикам в Сирию.

В 2022 году в Ингушетии не было зафиксировано ни жертв, ни инцидентов, ни взрывов, ни терактов. В 2021 году жертвой вооруженного конфликта в регионе стал как минимум один человек, убитый предполагаемый боевик.

Материалы с ежемесячными, квартальными и годовыми подсчетами жертв вооруженного конфликта в регионах Северного Кавказа размещаются в разделе "Северный Кавказ – статистика жертв". Статистика за год представлена также в виде инфографики. "Кавказский узел" также ведет хронику также хронику "Ингушетия. Хроника терактов, обстрелов и похищений".

"Кавказский узел" также писал, что 29 марта, после нападения на пост ДПС, управление ФСБ по Ингушетии сообщило о розыске четырех жителей республики - Микаила Мошхоева, Рамазана Эльдиева, Амира Бокова и Амирхана Гуражева - по делу о подготовке терактов. В тот же день стало известно, что Рамазан Эльдиев утром 29 марта был найден мертвым. 1 апреля в ФСБ заявили, что правоохранители ведут розыск по делу о планировании терактов не только Мошхоева, Бокова и Гуражева, но также Адама Оздоева и Мовсара Коттоева. Все пятеро подозреваются силовиками в причастности к нападению на пост ДПС "Волга-14" 27 марта, в результате которого ранения получили два силовика.

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