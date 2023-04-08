Опубликовано видео с места перестрелки в Зязиков-Юрте

08 апреля 2023, 21:52

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Дом, где укрывались предполагаемые боевики, после перестрелки в Зязиков-Юрте изрешечен следами от десятков пуль, следует из видео с места событий. Соседний дом тоже серьезно пострадал, сообщила его хозяйка и попросила компенсировать затраты на ремонт.

"Кавказский узел" писал, что 5 апреля во время контртеррористической операции силовики обнаружили группу предполагаемых боевиков в селе Зязиков-Юрт. Во время перестрелки погибли три сотрудника полиции, сообщило МВД республики. По данным источников, еще восемь силовиков получили ранения. Предполагаемым боевикам удалось скрыться. После перестрелки в Зязиков-Юрте МВД пообещало вознаграждение в три миллиона рублей за помощь в розыске Микаила Мошхоева, Амира Бокова, Амирхана Гуражева и Адама Оздоева. 7 апреля Амир Боков сдался силовикам, сегодня стало известно о задержании Микаила Мошхоева.

Потери силовиков в ходе боя в Зязиков-Юрте, включая трех убитых и восемь раненных, стали наибольшим числом жертв за день среди силовиков в Ингушетии после августа 2012 года, подсчитал "Кавказский узел".

По дому, в котором находились предполагаемые боевики, выпущены десятки пуль, следует из видео, опубликованного сегодня в Telegram-канале "Известия". Когда силовики появились у дома, предполагаемые боевики прятались в расположенном рядом с ним сарае, "откуда отлично просматривается весь двор", что позволило разыскиваемым вести прицельный огонь по силовикам, говорится в видеозаписи.

Далее показан кирпичный дом с покрытым копотью кирпичом снизу, выбитым окном и следами от пуль на стенах. "Посмотрите, сколько следов перестрелки. Здесь десятки, если не сотни пулевых отверстий. Судя по тому, что мы видим,стреляли в основном из автоматов и пистолетов", - говорит корреспондент.

Он также отметил, что рядом с домом лежат остовы сгоревших матрасов и предположил, что таким образом объявленным в розыск жителям Ингушетии удалось скрыться. "Вполне возможно, что они создали дымовую завесу, чтобы из не увидели, - резюмирует автор видео.

Из видео также следует, что на месте, где происходила перестрелка, находятся силовики, стоят машины с мигалками.

Жительница села Зязиков-Юрт, чей дом находится по соседству со зданием, из которого боевики вели перестрелку с силовиками, рассказала, что дом ее семьи пострадал в ходе боестолкновения.

"Какую ночь мы пережили! Вся эта перестрелка рядом с нами проходила. На соседнем участке. Не знаю, как мы выжили. Благодаря тому, что в подвале скрылись. Мы до утра просидели в подвале. Все эти пули мимо нас летали. Стекла поразбивали наши, забор и дом изрешетили. Оказывается, они рядом с нами прятались. Изначально в другом месте, но потом перебрались на заброшенный участок со строением рядом с нами", - привела 7 апреля ее слова "Фортанга" в своем Telegram-канале.

Она также добавила, что в селе находится множество силовиков. "Сейчас ужас что происходит. Никого не впускают и не выпускают. Кинологи с собаками, бронетехника, силовики заполонили наш двор, - подчеркнула она.

Женщина рассказала, что надеется на помощь властей в восстановлении дома. "Когда мы сидели в подвале, мне казалось, что от нашего дома ничего не осталось. Дом уцелел, но много чего разрушено. Возместят ли нам власти ущерб, чтобы все это отремонтировать большие деньги нужны", — говорится в публикации.

Напомним, силовики 3 апреля на ферме в Малгобеке обнаружили группу предполагаемых участников нападения на пост ДПС, но подозреваемые открыли огонь по силовикам, ранили одного из них и скрылись. С 20.00 мск 3 апреля в Малгобекском районе Ингушетии объявлен режим контртеррористической операции. В ходе нападения на пост ДПС в ночь на 28 апреля также были ранены два силовика. После нападения на пост ДПС на границе Северной Осетии и Ингушетии силовики сообщили о розыске по подозрению в подготовке терактов шести жителей Ингушетии: Микаила Мошхоева, Рамазана Эльдиева, Амира Бокова, Амирхана Гуражева, Адама Оздоева и Мовсара Коттоева. Рамазан Эльдиев утром 29 марта был найден мертвым. 5 апреля стало известно, что обнаружено тело предположительно Мовсара Коттоева.

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