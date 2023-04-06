Силовики заявили о взрывных устройствах в домах родственников предполагаемого боевика в Ингушетии

06 апреля 2023, 14:10

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Взрывные устройства и боеприпасы найдены в домах трех жителей Малгобекского района, которые приходятся родственниками предполагаемого боевика, все они задержаны, сообщили в силовых структурах Ингушетии.

Как писал "Кавказский узел", вечером 5 апреля в селении Зязиков-Юрт в ходе проведения контртеррористической операции (КТО) силовики обнаружили группу предполагаемых боевиков. При попытке задержания они оказали сопротивление и открыли огонь. Трое сотрудников полиции погибли, сообщило МВД республики. По данным источников, еще восемь силовиков получили ранения. Участникам перестрелки удалось уйти с места боестолкновения.

Полицейские и сотрудники ФСБ обнаружили боеприпасы и взрывные устройства в домах трех жителей Малгобекского района Ингушетии, которые приходятся родственниками предполагаемого боевика. Все трое родственников задержаны, на них заведено дело по ч. 1 ст. 222.1 УК России (незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение взрывчатых веществ или взрывных устройств), сообщили в силовых структурах республики.

По его данным источника в силовых структурах, одного из задержанных подозревают также в пособничестве племяннику и другим разыскиваемым по подозрению в вооруженных нападениях, в том числе на пост ДПС на границе Ингушетии и Северной Осетии.

"По предварительным данным, один из подозреваемых приходится родным братом предполагаемому участнику бандгруппы Мовсару Коттоеву, труп которого нашли в заброшенном доме в Аки-Юрте 5 апреля. Двое других - его дяди", - цитирует источник "Интерфакс".

Нападение на пост ДПС на границе Ингушетии и Северной Осетии было совершено в ночь на 28 марта. После этого силовики сообщили о розыске по подозрению в подготовке терактов шестерых жителей Ингушетии: Микаила Мошхоева, Рамазана Эльдиева, Амира Бокова, Амирхана Гуражева, Адама Оздоева и Мовсара Коттоева. Рамазан Эльдиев утром 29 марта был найден мертвым, а 5 апреля появилась информация, что мертвым найден еще один участник группы, предположительно Мовсар Коттоев.

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