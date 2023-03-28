Эксперты не увидели в обстреле поста ДПС повода для обострения осетино-ингушских отношений

28 марта 2023, 15:32

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Нападение на силовиков на границе Северной Осетии и Ингушетии обеспокоило жителей в связи с возможным всплеском террористической активности, однако предпосылок для обострения осетино-ингушских отношений нет, указали общественный деятель Альберт Дарбазанов и блогер Алик Пухаев. Чтобы инцидент не привел к эскалации ситуации необходимо объективное расследование случившегося и мудрая политика властей двух республик, подчеркнула правозащитница Светлана Ганнушкина*.

Как писал "Кавказский узел", два силовика получили ранения в результате вооруженного нападения минувшей ночью на пост ДПС "Волга-24", расположенном на границе Ингушетии и Северной Осетии. По словам врачей, раненые силовики находятся в стабильном состоянии, угрозы для их жизни нет.

Инцидент на посту ДПС "Волга-24" стал первой атакой на силовиков в Северной Осетии почти за девять месяцев. Предыдущее нападение на сотрудников правоохранительных органов было совершено в Алагирском районе в начале июля 2022 года.

Перекресток, на котором произошло нападение на пост ДПС, весьма оживленный в дневное время, но он не пустует и ночью, рассказал корреспонденту "Кавказского узла" общественный деятель из Ингушетии Альберт Дарбазанов. "Перекресток связывает большую часть Ингушетии с Малгобекским районом. Допустим те, кто выезжает из Назрановского района в Малгобек едут через этот перекресток. И наоборот из Малгобека в Назрань. Оттуда часто ездят люди, потому что большинство госучреждений находятся вне района. И чтобы получить, например, паспорт или водительские права, медицинское обслуживание приезжают из Малгобека в Назрань. Поэтому постоянно машины ездят через перекресток. Так, чтобы было пусто, такого не бывает", - отметил он.

Жители Кантышево и Майского также зависят от этой дороги, отметил он. "Из Майского однако по этой дороге не ездят. Потому что от перекрестка до Майского она сильно разбита. Эта часть дороги на балансе Северной Осетии, но ей эта дорога не нужна, так как из Северной Осетии в эту сторону не ездят", - уточнил Дарбазанов.

Хотя часть дороги до Кантышево принадлежит тоже Северной Осетии, на посту ДПС стояли ингушские полицейские, указал он.

Самый крупный пост на границе Ингушетии и Северной Осетии, который находится при въезде в Пригородный район — это пост Чермен, других постов нет. "На Черменском посту дежурят прикомандированные полицейские из центральной России. Ещё 2 поста есть при въезде в Джейрах, там где Терек разделяет две республики. Там осетинские полицейские. Также пост имеется в Малгобекском районе на дороге Терек - Малгобек. Там как раз неоживленная трасса. Ездят в основном ингуши, которые перемещаются из Пятигорска, Ставрополя и которым надо именно в Малгобек", - отметил Дарбазанов.

По его мнению, предпосылок к обострению ингушско-осетинских отношений нет. "Межнациональной эскалации этот инцидент не вызовет. Даже если бы в инциденте на посту участвовали с одной стороны гражданские осетины, а с другой стороны ингуши-полицейские, это не привело бы к эскалации. Маловероятно, что это было и целенаправленное нападение на полицейских. Эти нападения уже давно в прошлом. Скорее всего, это бытовой конфликт", - считает Дарбазанов.

С 30 октября по 6 ноября 1992 года на территории Пригородного района и части Владикавказа в результате обострения межнациональных отношений между осетинами и ингушами, как проживающими в Осетии, так и жителями Ингушетии, произошел вооруженный конфликт. Конфликт быстро перерос в массовые беспорядки, сопровождавшиеся погромами, разрушениями, поджогами, вооруженным сопротивлением власти, убийствами, захватом заложников и другими насильственными действиями. Во время конфликта, по данным Генпрокуратуры России, пострадали более 8000 человек, из них погибли 618 человек, ранены 939, говорится в справке "Кавказского узла" "Осетино-ингушский конфликт 1992 года".

Осетинский блогер Алик Пухаев также сомневается в межнациональной подоплёке инцидента. "Большая часть осетинского общества опасается не эскалации в отношениях с ингушами, сколько возобновления какой-то террористической активности, чему могут способствовать как внутриингушские сложности, так и внешние факторы усиления напряженности на фоне СВО. Поэтому эта новость в Северной Осетии отозвалась, в пабликах комментаторы переживают. Потому что террористическая активность в Ингушетии сказывалась и на Северной Осетии. После терактов в Ингушетии происходили и теракты в Северной Осетии", - пояснил он.

Это событие указывает вновь на необходимость существования Черменского поста, считает блогер. Он напомнил случай со взрывом смертника на этом посту, вместе с остановившим его лейтенантом МВД Зауром Джибиловым. "По этому посту было много дискуссий. Но после каждого такого события люди в Северной Осетии убеждаются, что Черменский пост — защита от терроризма", - отметил Пухаев.

23 октября 2012 года на посту "Чермен" произошел теракт. При подрыве смертника погиб младший лейтенант полиции Заур Джибилов, еще четверо полицейских – лейтенанты Васо Басиев и Нана Латишвили, командированный из Ивановской области старший сержант Евгений Корнеев и капитан полиции Вадим Хоранов – были ранены.

В селах Северной Осетии, где проживает ингушское население, после случившегося вряд ли что-то изменится, полагает Пухаев. "В этом контексте люди не ожидают напряжения. Возможно напряжение в плане терроризма. Сейчас ситуация такая, что происходит активизация всех деструктивных сил", - резюмировал Пухаев.

Между тем, председатель Комитета "Гражданское содействие"* Светлана Ганнушкина* считает, что необходимо для начала разобраться, кто и с какими намерениями напал на пост ДПС.

"Если со стороны Северной Осетии будет адекватная реакция, то есть будет расследование, привлечение к ответственности нападавших, дана объективная оценка произошедшего, то конфликт может не развиться дальше. Это также требует мудрости со стороны ингушских властей, чтобы не придать инциденту общего расширяющего характера. В этом подходе необходимо сотрудничество, а не конфронтация власти", - заявила она.

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