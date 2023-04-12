Кадыров назвал задержанного в Чечне участником атак на ингушских силовиков

12 апреля 2023, 13:02

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Во время спецоперации в Надтеречном районе задержан участник вооруженных нападений на силовиков в Ингушетии, сообщил сегодня Рамзан Кадыров.

Как писал "Кавказский узел", сегодня ночью Рамзан Кадыров сообщил, что чеченские силовики задержали "участника бандитского подполья" в селе Гвардейское Надтеречного района. Мужчина прибыл из соседнего региона, сообщил Кадыров, не уточнив, о каком регионе речь.

Рамзан Кадыров сообщил, что человек, задержанный в селе Гвардейское, является членом группировки, которая подозревается в причастности к перестрелкам с сотрудниками силовых структур Ингушетии, пишет сегодня "Грозный-информ".

Агентство опубликовало в своем телеграм-канале видео, сделанное в темное время суток. На нем Рамзан Кадыров идет по улице в окружении приближенных. "Проводились мероприятия в соседнем регионе, в Ингушетии, были погибшие сотрудники. И один из этих шайтанов пересек нашу границу. И тут же мы получили информацию, отправили штурмовые группы, оцепили, как положено, задержали", - говорит на видео Кадыров на русском языке.

Напомним, 5 апреля во время контртеррористической операции ингушские силовики обнаружили группу предполагаемых боевиков в селе Зязиков-Юрт. Во время перестрелки погибли три сотрудника полиции, еще восемь силовиков получили ранения. Предполагаемым боевикам удалось скрыться. Полиция Ингушетии пообещала награду за помощь в розыске четырех жителей Ингушетии - Микаила Мошхоева, Амира Бокова, Амирхана Гуражева и Адама Оздоева. 7 апреля Амир Боков сдался силовикам, на следующий день стало известно о задержании Микаила Мошхоева. Потери силовиков в перестрелке стали наибольшими по числу жертв за день среди силовиков в Ингушетии после августа 2012 года, подсчитал "Кавказский узел".

Силовики объявили в розыск Мошхоева, Бокова, Гуражева и Оздоева после нападения на пост ДПС на границе с Северной Осетией, которое произошло 27 марта. В розыск были объявлены также Рамазан Эльдиев и Мовсар Коттоев. Эльдиев утром 29 марта был найден мертвым, а 5 апреля стало известно, что мертвым найден еще один разыскиваемый, предположительно, Коттоев. Подробности этой серии инцидентов собраны в справке "Кавказского узла" "Активизация вооруженного подполья в Ингушетии весной 2023 года".

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