Кадыров отчитался о спецоперации в селе Гвардейском

12 апреля 2023, 01:50

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В селе Гвардейском задержан участник незаконного формирования, прибывший из соседнего региона, его личность установлена, сообщил сегодня глава Чечни Рамзан Кадыров.

Глава Чечни Рамзан Кадыров сегодня, 12 апреля рапортовал в своем телеграм-канале о спецоперации "по нейтрализации участника бандитского подполья", проведенной чеченскими силовиками в селе Гвардейское Надтереченого района.

По словам Кадырова, участник незаконного формирования прибыл из соседнего региона. "По имеющейся информации, злоумышленник был вооружен, в связи с чем было принято решение провести ночную спецоперацию с привлечением технических средств для максимальной безопасности населения", - написал он.

Как отметил глава Чечни, "злоумышленник" скрывался в одном из домов, ему было предложено сдаться, но он попытался скрыться. "Силовики задержали злоумышленника в тот момент, когда он перелезал через ограду соседнего домовладения и взяли его живьем. Личность преступника установлена, он уже дает показания", - сообщил Кадыров, не указав, однако, данные задержанного. В спецоперации никто из силовиков не пострадал.

Кадыров также отметил, что это была "обычная спецоперация". "В сети уже рассылается фейковая информация о якобы имевшей место бурной перестрелке с целой группой боевиков. Неправда. Это обычная спецоперация силовиков по ликвидации преступника, которая завершилась в считанные минуты, не позволив злоумышленнику скрыться или принять какие-либо опасные для населения действия", - добавил он.

Блогер Тумсо Абдурахманов в своем телеграм-канале сообщил об инциденте в Гвардейском. По его словам, жители села сообщали о "стрельбе и большой концентрации кадыровцев", их просили не выходить на улицу. Также он опубликовал фотографию задержанного. Это молодой мужчина в синей шапочке. На фото он лежит на земле, у него перебинтована рука, ноги в крови. Кто-то из силовиков накладывает ему на правую ногу жгут.

Ранее "Кавказский узел" писал, что в ночь на 29 марта источники сообщили о нападении на пост РОВД в Гудермесе и двух убитых. Рамзан Кадыров озвучил свою версию инцидента, заявив, что силовики блокировали в частном секторе двух боевиков, которые отказались сдаться, бросили гранату и были убиты. Управление СКР по Чечне сообщило, что в ходе операции погибли родственники, жители Гудермеса, 1963 и 1989 годов рождения. Один из убитых оказался психически больным.

В ночь на 28 марта два силовика получили ранения в результате вооруженного нападения на пост ДПС "Волга-24", расположенный на границе Ингушетии и Северной Осетии. 30 марта управление ФСБ по Ингушетии сообщило о розыске четверых жителей Ингушетии - Микаила Мошхоева, Рамазана Эльдиева, Амира Бокова и Амирхана Гуражева - по делу о подготовке терактов. Источники в правоохранительных органах рассказали, что они также подозреваются в причастности к нападению на пост ДПС, а Рамазан Эльдиев найден мертвым.

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